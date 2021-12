Oppo Find N. Pierwszy składany smartfon Oppo. Będzie konkurencją dla Samsunga?

Oppo Find N to pierwszy składany smartfon firmy Oppo. Tym samym chińska firma wchodzi do wyścigu w tej niezwykle wąskiej kategorii, w której na razie jest tylko Samsung. Czy to zagrozi Koreańczykom?

Oppo Find N, pierwszy składany smartfon firmy Oppo został zaprezentowany podczas dorocznej imprezy Oppo Inno Day. Pokazywane są na niej technologie przyszłości, nad którymi pracuje firma. Niektóre z nich wchodzą później do produkcji i trafiają na rynek, a inne nigdy nie wychodzą poza fazę prototypu. Oppo Find N jest w produkcji i trafił na rynek. Na razie tylko na rynek chiński i w ograniczonej liczbie egzemplarzy, ale jeśli przyjmie się tam, to może stać się poważną konkurencją dla jedynych składanych smartfonów na rynku - Samsung Fold. Galeria:

Smartfon Oppo Find X Chińczycy chcą walczyć z Koreańczykami ceną Składany smartfon Oppo wyróżnia się małym rozmiarem i brakiem prześwitu po złożeniu. To według producenta ma być element, który da mu przewagę nad konkurencją. Ma być też znacznie tańszy od Samsunga Fold, który na polskim rynku kosztuje ponad 8 tysięcy złotych. Oppo Find N ma kosztować w tańszej wersji (8GB RAM i 256 GB pamięci) 7699 juanów, czyli niecałe 5 tysięcy złotych. 8999 juanów (5800 zł) za wersję z 12GB RAM i 512 GB pamięci. - Dzięki Oppo Find N chcemy zmienić postrzeganie ludzi, czym może być smartfon i chcemy sprawić, aby składane urządzenia były dostępne dla szerokiego odbiorcy - mówi na Oppo Inno Day Pete Lay, szef produktu w Oppo. Mało chętnych na „składaki” Firma nie będzie miała łatwego zadania, bo składane smartfony istnieją już na rynku od kilku lat i na razie nie wywołały rewolucji. Pierwszym, który wszedł do gry był Samsung ze pierwszą wersją modelu Fold. Zaraz za nim dołączył Huawei z modelem Mate X, który zdobył serca recenzentów i dziennikarzy technologicznych, ale nigdy nie wszedł do szerokiej sprzedaży. Swoich sił próbowała także Motorola, przywracając swój legendarny wzór clamshell w nowej wersji, ale ten także nie się przyjął. W tej chwili najmocniejszym i jedynym zawodnikiem w grze jest smartfon, który ma już trzecią generację modelu Fold, a także wprowadził serię flip, czyli smartfonów o klasycznym kształcie zginanych w pół (jak Motorola). Ich główny plus jest taki, że są dostępne w sklepach na całym świecie. Głównym problemem składanych smartfonów jest ich cena. Przez nią większość użytkowników nie jest w stanie nawet sprawdzić, czy faktycznie składany smartfon jest im potrzebny. Jeśli Oppo Find N będzie faktycznie zdecydowanie tańszy, to może wprowadzić zamieszanie, o którym mówił Pete Lay. Zależy to jeszcze od tego, jak smartfon przyjmie się na rynku chińskim, bo powodzenie lub jego brak w Chinach zadecyduje o wypuszczeniu go na pozostałe rynki.