CES 2022. Samsung stawia na Micro LED i Neo QLED

Na targach CES 2022 Samsung zaprezentował najnowsze urządzenia ze swojej najbardziej zaawansowanej linii MICRO LED. To kolejna iteracja wyświetlaczy z tą technologią. 25 milionów diod LED o średnicy kilku mikrometrów generuje własne światło, dzięki czemu oferuje głęboką czerń rywalizującą z ekranami OLED oraz jasną biel. Na CES 2022 CES zaprezentował trzy rozmiary telewizorów w tej technologii o przekątnych 89, 101 i 110 cali, czyli od 228 cm do 280 cm.

Telewizory MICRO LED Samsunga oferują 20-bitową skalę szarości, pełny tryb HDR, oraz 100-procentowe pokrycie kolorów palety Adobe RGB. Umożliwiają odtwarzanie materiałów w rozdzielczości 4K z szybkością 120 kl/s oraz podzielenie ekranu na cztery i wyświetlanie obrazu z czterech różnych źródeł.

Samsung prezentuje telewizory na 2022

Drugą linią telewizorów zaprezentowanych przez Samsunga na CES 2022 jest Neo QLED, czyli rozwój znanej linii QLED firmy. Telewizory zostały wyposażone w nowy procesor, który zwiększa zakres gradacji jasności z 12 do 14 bitów, co zwiększa liczbę stopni jasności o ok. 12 tys. (z 4 do 16 tys.).

Samsung zaprezentował też telewizory z linii livestyle, w tym popularny model The Frame. W tym roku The Frame otrzymał matowy wyświetlacz z technologią anti glare, która wg producenta pozwala na oglądanie obrazów sztuki niczym w muzeum.