Android wyprzedził Apple. Użytkownicy mogą korzystać z „unikalnej” funkcji iPhone'a 14 Pro

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, podczas konferencji Far Out z 7 września firma Apple zaprezentowała nową ofertę sprzętową. Gwoździem programu były iPhone 14 i 14 Pro.

Ku niezadowoleniu internautów, iPhone 14 wygląda niemal identycznie w porównaniu z zeszłorocznym modelem, wykorzystuje też zeszłoroczny chip A15 Bionic. Głowna soczewka aparatu nadal ma zaś 12 MP – czyli jak w zeszłym modelu.

Jedna z największych nowości w iPhone 14 Pro okazał się zaś zmiana wcięcia w ekranie na wycięcie w kształcie pigułki. Apple nazywało to „Dynamiczną Wyspą”, która wraz z oprogramowaniem telefonów ma prezentować notyfikacje w zupełnie nowy sposób, zmieniając rozmiar i szerokość na ekranie.

Przykładowo — gdy ktoś do nas dzwoni, belka powiększa się, prezentuje dane rozmówcy i pozwala na odebranie połączenia jednym kliknięciem. Funkcja działa podobnie z Face ID, timerami, alarmami, widgetami muzyki i tak dalej.

Dynamiczna Wyspa z iPhone'a 14 już na Androidzie

Jak się okazuje, główna nowość iPhone'a 14 Pro trafiła na Androidy… przed sklepową premierą urządzeń Apple, zaplanowaną na 16 września. Odtworzona Dynamiczna Wyspa trafiła już bowiem na telefony Xiaomi.

Oprogramowanie MIUI pozwala na tworzenie Mi Theme – nowych motywów, które pozwalają m.in. na odświeżenie wyglądu smartfonów. Jeden z twórców postanowił wykorzystać funkcję, by praktycznie jeden do jednego odtworzyć „unikalną” funkcję Apple.

twitter

Jeden z internautów zauważył, że w chińskiej wersji Mi Theme pojawił się motyw Grumpy UI. Wprowadza on opcję „Inteligentnej Wyspy”, która wygląda prawie identycznie do nowego rozwiązania Apple.

Niestety, Grumpy UI jest napisane w całości po chińsku, więc obecnie trudno jest nawet znaleźć w systemie opcję odpowiedzialną za Dynamiczną Wyspę. Autor motywu przyznał też, że firma Xiaomi nadal poddaje motyw recenzji i dopiero po zakończeniu procesu funkcja może trafić do MIUI Theme Store.

Czytaj też:

iPhone 14, Apple Watch 8 i AirPods Pro 2. Wiemy, co ogłoszono na Apple Far Out