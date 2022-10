Europejska premiera Xiaomi 12T i 12T Pro. Firma pokazała nowe smartfony

4 października firma Xiaomi zaprezentowała telefony Xiaomi 12T i 12T Pro podczas wydarzenia online „Twórz MEGA momenty”. Oba telefony skupiają się na fotografii oraz cechują bardzo szybkim ładowaniem baterii.

Xiaomi 12T

Sercem telefonu jest procesor MediaTek Dimensity 8100 Ultra z ośmioma rdzeniami. Do dyspozycji będziemy mieli 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane producent przeznaczył zaś 128 bądź 256 GB.

Ekran smartfona to 6,67-calowy wyświetlacz CrystalRes AMOLED (2712x1220, 446 ppi) z odświeżaniem do 120 Hz. Bateria także jest niczego sobie. Ogniwo o pojemności 5000 mAh ładować można z mocą 120 W, co pozwala pełne naładowanie telefonu w ok. 19 minut.

Aparaty telefonu to główna jednostka z soczewką o rozdzielczości 108 MP. Wspierana jest przez obiektywy dodatkowe w rozdzielczości 12 MP (ultraszerokokątny) i 2 MP (makro). Całość zamyka kamerka do selfie 20 MP.

Xiaomi 12T Pro

Centralnym podzespołem telefonu jest flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Podobnie jak w przypadku podstawowego modelu procesor wspomaga 8 lub 12 GB RAM-u. Miejsce na dane to znów 128 bądź 256 GB.

Ekran urządzenia to 6,67-calowy wyświetlacz CrystalRes AMOLED (2712x1220, 446 ppi) z odświeżaniem do 144 Hz. Bateria jest identyczna jak w modelu bazowym. To ogniwo o pojemności 5000 mAh, które naładujemy z mocą 120 W (również w 19 minut). Bateria telefonów ma pozwalać na 13,5 godziny pracy z włączonym ekranem.

Wysepkę aparatów dominuje soczewka o najwyższej na świecie rozdzielczości 200 MP. Wspomagają ją obiektyw ultraszerokokątny 8 MP i makro 2 MP. Aparat korzysta też z technologii OIS – optycznej stabilizacji obrazu. Smartfon nakręci wideo w 8K.

Producent pochwalił się trybem dwukrotnego zoomu matrycowego, który ma oferować znacznie wyraźniejsze portrety niż te tworzone przy zbliżeniu cyfrowym. Tryb nocny Xiaomi Mega Nights ma zaś odpowiadać za doskonałe ujęcia w nocy.

Xiaomi 12T i 12T pro – ceny w Polsce

Producent podzielił się także oficjalnymi cenami urządzeń w Polsce. Modele we wszystkich konfiguracjach przedstawiają się następująco:

Xiaomi 12T (8 + 128 GB) – 2799 zł;

Xiaomi 12T (8 + 256 GB) – 2999 zł;

Xiaomi 12T Pro (8 + 256 GB) – 3799 zł;

Xiaomi 12T Pro (12 + 256 GB) – 3999 zł.

Czytaj też:

Huawei Mate 50 Pro to kolejny tytan fotografii. Oto, co potrafi