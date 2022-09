Huawei Mate 50 Pro to kolejny tytan fotografii. Oto, co potrafi

Huawei Mate 50 Pro ma być według słów producenta „najlepszym fotograficznym smartfonem od Huawei”. Chińska firma już wcześniej była jedną z najlepszych pod względem fotografii, więc to mocne słowa. Zobaczmy, czym podpiera je spółka.

Huawei Mate 50 Pro – aparaty

Główną gwiazdą tylnej jednostki aparatu jest soczewka 50 MP z nowym systemem XMAGE, cechująca się 10‑stopniową „ultraprzysłoną” z fizyczną regulacją. Funkcja ma pozwolić na dostosowanie parametrów fotografii na profesjonalnym poziomie. Sterować możemy m.in. rozmyciem czy głębią pola.

Dodatkowym aparatem jest ultraszerokokątne „oczko” 13 MP z kątem widzenia 120 stopni. Całość zamyka 64 MP teleobiektyw z optyczną stabilizacją obrazu i przybliżeniem hybrydowym do aż 200x.

Aparat do selfie ma zaś rozdzielczość 13 MP i może robić zdjęcia w kątach widzenia od 78 do 100 stopni. Co ciekawe, jednostka współpracuje z sensorem mapującym głębie, co ma pozwolić na lepszej jakości autoportrety

Huawei Mate 50 Pro – ekrany i system

Wyświetlacz Huawei Mate 50 Pro to zakrzywiony OLED o przekątnej 6,74 cala. Obraz odświeżany jest z częstotliwością maksymalnie 120 Hz, ale funkcja przyciemniania pracuje w aż 1440 Hz.

Sercem urządzenia jest procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G. Pomaga mu 8 GB RAM o dużej szybkości, a na dane mamy 256 lub 512 GB – w zależności od wersji. Telefon działa na systemie EMUI 13.

Słusznej wielkości jest też bateria, o pojemności 4700 mAh. Ogniwo naładujemy z mocą 66 W przewodowo i 50 W – bezprzewodowo. Co ciekawe, nawet 1 proc. baterii ma pozwolić na 3 godziny czuwania lub 12 minut rozmowy. To zaleta nowego systemu oszczędzania energii SuperEnergy Boosting.

Huawei Mate 50 Pro – przedsprzedaż i cena

Huawei Mate 50 Pro trafi do przedsprzedaży już 28 września, a akcja potrwa do 30 października. Przedsprzedaż urządzenia wiąże się z promocją, w ramach której nabywcy będą mogli otrzymać słuchawki Huawei FreeBuds Pro 2 w cenie 1 zł oraz dodatkowy rok gwarancji. Telefon trafi do regularnej sprzedaży od 31 października 2022 r.

Ceny kształtują się następująco:

Cena Huawei Mate 50 Pro 256 GB (wersja srebrna i czarna) – 5 999 zł ,

(wersja srebrna i czarna) – , Cena Huawei Mate 50 Pro 512 GB (wersja z wegańską skórą) – 6 499 zł.

