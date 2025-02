Gigantyczny projekt kolejowy przyspiesza. Rail Baltica połączy Warszawę z Wilnem

Rail Baltica – strategiczny projekt infrastrukturalny łączący Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię – ma skrócić czas podróży między Wilnem a Warszawą do czterech godzin. Jak podaje portal WNP.pl, choć prace budowlane nabierają tempa, koszty przedsięwzięcia wzrosły już do 24 miliardów euro. Polska firma Budimex jest jednym z głównych wykonawców tej gigantycznej inwestycji.

Rail Baltica na etapie budowy

Realizacja Rail Baltica wreszcie przechodzi z fazy planowania do konkretnej budowy. Najdłuższy odcinek powstaje na Litwie, gdzie trwają intensywne prace nad mostem kolejowym nad Wilią. To jeden z najbardziej wymagających technicznie fragmentów trasy. Każdy kraj bałtycki realizuje projekt w odmiennym modelu przetargowym, co wpływa na różnice w tempie prac. Łotwa, która do tej pory zmagała się z największymi opóźnieniami, planuje rozpoczęcie budowy na pełną skalę już wiosną tego roku.

Na Litwie obecnie trwają prace przygotowawcze na kolejnym 17-kilometrowym odcinku Sheta-Ramigala. Most nad Wilią o długości 1,51 km przeszedł już testy konstrukcyjne, a obecnie trwa betonowanie kolumn. Litwa wybudowała również odnogę Rail Baltica do Wilna, zwiększając potencjał połączenia.

Łotwa nadrabia zaległości – do gry wkracza Budimex

Jak podaje WNP.PL, na Łotwie budowa kluczowego odcinka trasy ma ruszyć pełną parą już w marcu lub kwietniu. Zimą skupiono się na dostawach materiałów, a teraz czas na przygotowanie terenu – usunięcie wierzchniej warstwy gleby oraz potencjalnych niewybuchów na obszarze około 16 hektarów. Do marca mają zostać rozebrane domy i budynki gospodarcze kolidujące z trasą.

Łotewski rząd zdecydował, że do końca 2025 roku powstanie także studium wykonalności dla połączenia Rygi z Rail Baltica oraz ryskim portem lotniczym. Wśród wykonawców znalazło się międzynarodowe konsorcjum, którego częścią jest polski Budimex. Firma odpowiada za budowę fragmentu łączącego Litwę z Estonią. Wspólnie z francuskim Eiffage Génie Civil oraz włoskim Rizzani de Eccher zrealizuje 230-kilometrowy odcinek trasy o wartości 3,7 miliarda euro.

Estonia przyspiesza – problemy środowiskowe rozwiązane

W Estonii trwają już prace nad 72-kilometrowym odcinkiem obejmującym okręgi Harju i Raplamaa. Kolejne 102 kilometry zostaną objęte przetargiem wykonawczym.

Ministerstwo transportu ma przyznać kontrakty w najbliższych tygodniach, aby budowa mogła ruszyć jak najszybciej. W ubiegłym roku Estonia ukończyła budowę dziesięciu wiaduktów, dwóch mostów kolejowych oraz przejść ekologicznych dla dzikich zwierząt.

Rail Baltica – nowa jakość podróży i bezpieczeństwo NATO

Po ukończeniu Rail Baltica kraje bałtyckie zostaną w pełni zintegrowane z europejskim systemem transportowym. Trasa o długości 870 km, obejmująca 392 km na Litwie, 265 km na Łotwie i 213 km w Estonii, pozwoli na szybkie przemieszczanie się z prędkością do 250 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla składów towarowych.

Podróż z Warszawy do Wilna skróci się do czterech godzin, a z Kowna do Tallina – do nieco ponad trzech godzin. Jak podaje WNP.PL, oprócz walorów transportowych, Rail Baltica ma ogromne znaczenie strategiczne dla NATO, zwiększając mobilność wojskową na wschodniej flance Sojuszu. Sprawne przemieszczanie jednostek w rejonie krajów bałtyckich stanie się kluczowym elementem odstraszania potencjalnego agresora.

Koszt projektu rośnie, ale korzyści są niepodważalne

Pierwotne szacunki kosztów Rail Baltica opiewały na 5,8 miliarda euro w 2017 roku, jednak obecnie wzrosły do 23,8 miliarda euro. Mimo rosnących wydatków projekt zapewni nie tylko sprawniejszą komunikację w regionie, ale także tysiące miejsc pracy i rozwój nowoczesnej infrastruktury kolejowej.

