Setki milionów złotych czekają na wypłatę. Sprawdź, czy należy ci się rekompensata

Osoby, które przed II wojną światową posiadały nieruchomości na terenach, które po wojnie przestały należeć do Polski, mogą ubiegać się o rekompensaty. Dotyczy to także ich spadkobierców, pod warunkiem posiadania polskiego obywatelstwa. Jak podaje money.pl, Pomimo że termin składania wniosków minął w 2008 roku, wiele spraw wciąż czeka na rozpatrzenie. Średnia wypłata wynosi około 60 tys. zł, a łączna suma przekazanych rekompensat przekroczyła 5,1 mld zł.

Rekompensaty za utracone nieruchomości

Zasady przyznawania odszkodowań zostały określone w ustawie z 2005 roku. Przyznawana rekompensata stanowi 20% wartości utraconego mienia.

Warunkiem jej otrzymania jest udokumentowanie prawa własności do nieruchomości, które w 1939 roku należały do obywateli Polski zamieszkujących tereny Kresów Wschodnich. Wnioski można było składać do końca 2008 roku, jednak wiele z nich wciąż nie zostało rozpatrzonych.

Wnioski wciąż oczekujące na decyzję

Z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, do których dotarł portal money.pl, wynika, że do końca 2024 roku w urzędach wojewódzkich nadal znajdowało się 28 580 nierozpatrzonych wniosków.

Powodem opóźnień są między innymi skomplikowane procedury spadkowe – część wnioskodawców zmarła, a nie ustalono jeszcze ich spadkobierców. W niektórych przypadkach postępowania zostały zawieszone na prośbę zainteresowanych, aby mieli czas na skompletowanie dokumentacji.

Jakie dokumenty są wymagane?

Aby uzyskać rekompensatę, należy przedstawić dokumenty potwierdzające:

fakt pozostawienia nieruchomości na Kresach Wschodnich (np. decyzje administracyjne, akty własności),

obywatelstwo polskie właściciela nieruchomości na dzień 1 września 1939 roku,

miejsce zamieszkania właściciela i spadkobierców (zaświadczenia z urzędów gmin),

obywatelstwo polskie osoby składającej wniosek.

Dodatkowo, po pozytywnej weryfikacji wniosku, konieczne jest dostarczenie operatu szacunkowego wartości utraconego mienia oraz oświadczenia o wybranej formie rekompensaty. Jeśli wnioskodawca wcześniej częściowo skorzystał z rekompensaty, należy przedłożyć operat dotyczący nieruchomości nabytej w ramach tego świadczenia.

Kiedy można spodziewać się wypłaty?

Do tej pory wypłacono blisko 85 tys. rekompensat. Średnia kwota jednorazowej wypłaty wynosi około 60 tys. zł, a procedura przekazywania środków została usprawniona dzięki wdrożeniu systemu informatycznego. Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje przelewy na podstawie danych przekazywanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a uprawnieni otrzymują środki w miesiącu, w którym ich sprawa trafiła do rejestru centralnego.

Osoby, które nie wykorzystały jeszcze prawa do rekompensaty, powinny jak najszybciej skontaktować się z odpowiednim urzędem wojewódzkim w celu wpisania do rejestru wybranej formy realizacji świadczenia. Choć procedura trwa długo, istnieje szansa na odzyskanie części wartości utraconych nieruchomości.

