Sytuacja frankowiczów z Getin Noble Bank. „Jest jedna istotna rzecz, o której trzeba pamiętać”

Czy pozywać bank, gdy nie mam jeszcze nadpłaty na kapitale?

Tak, można pozwać bank, a właściwie syndyka, bo przeciwko niemu formalnie kierujemy teraz pozew frankowy, nawet, jeśli klient nie wpłacił jeszcze do banku takiej ilości złotych, jaką pierwotnie otrzymał.

Jednak klient banku, który wpłacił w całej historii kredytu mniej środków, niż od banku otrzymał najprawdopodobniej nie uzyska ochrony sądowej w postaci zezwolenia na niespłacanie rat kredytu. Niemniej proces może się toczyć i nie ma do tego prawnych przeszkód. Możliwe, że w jego trakcie kwota ta zostanie przekroczona i zasadne będzie skierowanie wniosku o zabezpieczenie w trakcie procesu. Procesy frankowe trwają od kilku miesięcy do kilku lat w zależności od tego przed jakim sądem okręgowym i apelacyjnym się toczą, dlatego taka sytuacja nie należy do wyjątku.

Jednak brak zabezpieczenia to tylko jedna różnica w stosunku do sytuacji klienta, który nadpłacił już kredyt. Reszta toczy się dokładnie tak samo. Sąd bada, czy umowa zawiera niedozwolone postanowienia i na tej postawie unieważnia kredyt. Również na tej podstawie możemy wykreślić hipotekę z księgi wieczystej nieruchomości, tj. nawet, gdy brak jest nadpłaty.