Ceny mieszkań odstraszają pracowników. Firma wzięła sprawy w swoje ręce

Niemcy podobnie jak Polska zmagają się z problemami na rynku mieszkaniowym. Rada Ekspertów Gospodarczych, która doradza rządowi Olafa Scholza ostrzega, że niedobór lokali ma negatywny wpływ na rozwój gospodarczy kraju. Utrudnia m.in. znalezienie wykwalifkowanych pracowników.

Z danych, które przytacza serwis dw.com wynika, że jedna na trzy osoby pracujące w dużych miastach i ośrodkach miejskich przyznaje, że rozważała już przeprowadzkę i zmianę pracy z powodu zbyt wysokich czynszów. W Monachium średnia cena czynszu dla nowych najemców to 25 euro za metr kwadratowy.

Firma buduje i wynajmują mieszkania

W ankiecie przeprowadzonej przez firmę audytorską PwC, cztery na pięć firm w Niemczech przyznaje, że z powodu trudnej sytuacji na rynku mieszkaniowym mają problem nie tylko ze znalezieniem, ale też utrzymaniem kadry. Dlatego przedsiębiorstwa coraz częściej same budują lub wynajmują mieszkania dla pracowników. Na taki krok zdecydowała się m.in. Stadtwerke München, spółka miejska z Monachium. Zatrudniająca kierowców autobusów, elektrotechników, czy specjalistów IT firma ma obecnie ok. 200 wakatów.

Przedsiębiorstwo utworzyło własny dział nieruchomości. Wybudowano lub kupiono już 1500 mieszkań, a celem jest wybudowanie do 2030 roku 3000 lokali. – Jeśli możesz powiedzieć kandydatowi, że jego umowa o pracę obejmuje umowę najmu, to jest to atut, który można wykorzystać – podkreśla cytowany przez dw.com Bernhard Boeck ze Stadtwerke München.

Pracownik firmy wyjaśnia w rozmowie z serwisem, że wysokość czynszu uzgadniana jest z radą zakładową (średnio wynosi on 12 euro za metr kwadratowy) i zależy od dochodów. Przykładowo informatycy płacą więcej niż pracownicy techniczni. – Nie musimy zarabiać na mieszkaniach, musimy pokryć nasze koszty – tłumaczy Bernhard Boeck ze Stadtwerke München, podkreślając, że nie jest to łatwe w obliczu ogromnego wzrostu kosztów budowy.

Do znaczącego wzrostu kosztów budowy doprowadziły m.in. eksplodujące koszty energii i materiałów budowlanych oraz ogólna inflacja. W efekcie zamiast obiecywanej przez obecną koalicję budowy 400 tys. mieszkań rocznie, wybudowano ich w 2022 roku 295 300, a rok później o blisko tysiąc mniej. Według branży nieruchomości w Niemczech brakuje obecnie 800 tys. mieszkań.

Dw.com zwraca uwagę, że zapewnianie mieszkań dla pracowników jest tradycją w Niemczech od wielu lat. Zaczęło się w połowie XIX wieku wraz z industrializacją. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na siłę roboczą i zatrzymać pracowników w dłuższej perspektywie, producent stali Krupp zbudował tysiące mieszkań i domów. Na podobny krok zdecydowali się w kolejnych latach inni pracodawcy.

