Zmiana na stacjach Orlen. Sieć likwiduje popularną usługę

Orlen poinformował klientów o planowanym wyłączeniu aplikacji Orlen Pay, umożliwiającej szybkie płatności za paliwo bez konieczności podchodzenia do kasy. Jak podaje "Fakt", zmiana wejdzie w życie 27 marca 2025 roku, co oznacza, że użytkownicy mają dwa tygodnie na dostosowanie się do nowego systemu. Od tej daty kierowcy będą musieli korzystać z aplikacji Orlen Vitay, w której konieczne będzie ponowne wprowadzenie danych.

Koniec Orlen Pay – co to oznacza dla kierowców?

Z dniem 27 marca Orlen przestanie wspierać aplikację Orlen Pay, a jej użytkownicy stracą możliwość płatności za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze. Informacja ta została przekazana klientom drogą mailową, w której koncern poinformował:

"Informujemy, że od dnia 27.03.2025 r. aplikacja mobilna Orlen Pay zostanie wyłączona. Aplikacja nie będzie przez nas dłużej wspierana i nie będzie można z niej skorzystać. Otrzymują Państwo tę informację z dwutygodniowym wyprzedzeniem, stosownie do pkt III ust. 6 Regulaminu aplikacji Orlen Pay."

Dla kierowców oznacza to konieczność podjęcia działań przed upływem wyznaczonego terminu, aby uniknąć ewentualnych utrudnień w płatnościach na stacjach Orlen.

Nowe zasady płatności – co muszą zrobić użytkownicy?

Po wyłączeniu Orlen Pay jedyną opcją umożliwiającą płatności mobilne na stacjach paliw będzie Orlen Vitay. Przejście do nowej aplikacji wymaga wprowadzenia następujących danych:

adresu e-mail,

numeru telefonu,

PIN-u używanego wcześniej w Orlen Pay.

Weryfikacja tożsamości odbywa się za pomocą sześciocyfrowego kodu SMS. Kierowcy, którzy nie zdołają dokonać zmiany na czas, będą musieli regulować rachunki w tradycyjny sposób – przy kasie.

Dlaczego Orlen wycofuje aplikację?

Orlen nie podał oficjalnych powodów rezygnacji z aplikacji Orlen Pay, jednak może to być związane z dążeniem do ujednolicenia systemu płatności i skoncentrowania usług w ramach Orlen Vitay. Nowa aplikacja oferuje dodatkowe funkcje lojalnościowe, które mogą przyciągnąć klientów i zachęcić ich do korzystania z usług koncernu.

Kierowcy muszą działać szybko

Użytkownicy Orlen Pay mają ograniczony czas na przejście do nowej aplikacji. Po 27 marca 2025 r., jeśli nie zarejestrują się w Orlen Vitay, nie będą mogli płacić za paliwo zdalnie i będą zmuszeni do korzystania z tradycyjnych metod płatności.

Zmiana ta może być szczególnie uciążliwa w godzinach szczytu lub podczas długich weekendów, gdy kolejki do kas na stacjach paliw są znacznie dłuższe. Aby uniknąć problemów, warto jak najszybciej zaktualizować aplikację i przeprowadzić proces migracji danych.

