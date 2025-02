Ile zapłacimy za paliwo na początku marca? Iście wiosenne prognozy

Eksperci e-petrol.pl Gabriela Kozan i Grzegorz Maziak wskazują, że na hurtowym rynku paliw ponownie mamy do czynienia z wyraźnymi spadkami. Tym razem objęły one wszystkie gatunki.

– Od początku tygodnia Orlen oraz Saudi Aramco czterokrotnie zmieniały cenniki paliw w hurcie. Średnia cena benzyny bezołowiowej u polskich producentów wynosi obecnie 4613,80 zł netto za 1000 litrów – to o 92 zł taniej niż na koniec przedostatniego tygodnia lutego. Dużo bardziej, bo aż o 163,40 zł, potaniał olej napędowy. Aktualnie w hurcie paliwo to jest o ponad 235 zł droższe od benzyny i dziś w sprzedaży hurtowej kosztuje przeciętnie 4849,60 zł – to zaledwie 8 zł powyżej tegorocznego minimum – piszą analitycy.

Jak wyglądała sytuacja na stacjach? Przeprowadzona w połowie tego tygodnia analiza e-petrol.pl wskazywała, że paliwa podstawowe, czyli benzyna 95-oktanowa, olej napędowy i LGP potaniały o 2 grosze na litrze. Średnia cena popularnej „95" wynosiła w tym tygodniu 6,11 zł za litr, olej napędowy kosztował przeciętnie 6,27 zł/l, a za tę samą ilość autogazu, po wspomnianej dwugroszowej obniżce, kierowcy płacili przeciętnie 3,19 zł.

Ceny paliw na początku marca

Z prognoz e-petrol.pl wynika, że w najbliższych dniach producenci i importerzy paliw mogą wprowadzić do swoich cenników niewielkie podwyżki, ale ich skala nie powinna mieć wpływu na zaplanowane przez operatorów stacji paliw korekty cen w dół na pylonach.

Analitycy prognozują, że na początku marca benzynę bezołowiową 95 powinniśmy tankować średnio po 5,98-6,10 zł za litr, podczas gdy za litr oleju napędowego właściciele samochodów z silnikiem wysokoprężnym wydadzą 6,18-6,29 zł. Na obniżki, ale o niewielkiej skali, mogą też liczyć kierowcy samochodów z instalacją gazową – w przyszłym tygodniu średnio za litr tego paliwa będzie się płacić 3,15-3,23 zł.

