Microsoft odkrywa karty. Oto 3 nowe urządzenia Surface

Podczas dzisiejszego wydarzenia Microsoft przypomniał o zbliżających 10. urodziny marki Surface. Firma wykorzystała ten moment, by zaprezentować trzy nowe urządzenia. Surface Pro 9, Surface Laptop 5 i Surface Studio 2+ mają spełnić wymagania dużej rzeszy użytkowników.

Surface Pro 9

Komputer w formie tableta z odpinaną klawiaturą to najnowszy Surface Pro 9. Urządzenie 2-w-1 cechuje się największą mobilnością spośród zaprezentowanych urządzeń.

Tablet wyposażono w ekran o przekątnej 13 cali i rozdzielczości 2560×1920 pikseli. Odświeżanie wyświetlacza dochodzi zaś do 120 Hz. Jest też on pokryty wytrzymałym Corning Gorilla Glass 5.

Sercem mobilnego urządzenia jest procesor Intela 12. generacji. Czip ten powinien być odczuwalnie mocniejszy, niż wykorzystywany w Surface Pro 8 Intel 11. generacji. Jednostkę wspomaga 16 lub 32 GB RAM-u i do 1 TB miejsca na dane.

Odmianą jest zaś wersja tableta korzystająca z procesora Microsoft SQ 3 i 8 lub 16 GB RAM-u i do 512 GB na dane. To odmiana urządzenia oparta na innym czipie i obsługująca dzięki temu łączność 5G. Zapewnia to najszybszy możliwy bezprzewodowy przesył danych (wymaga nano SIM lub eSIM).

Surface Pro 9 5G ma oferować 19 godzin działania na baterii, czyli o 3 godziny więcej od poprzednika. Wersja z procesorami Intela ma zaś działać na baterii ok. 15,5 godziny.

Cena zaczyna się od 6 099 złotych, a kończy na 13 399 złotych. Urządzenia trafią na rynek 8 listopada, na razie trwa przedsprzedaż.

Surface Laptop 5

Mierzący 13,5 cala lub 15 cali Surface Laptop 5 to nieco bardziej klasyczna propozycja giganta z Redmond. Ekrany laptopów klasycznie są dotykowe, za co odpowiada wyświetlacz PixelSense współpracujący z Surface Pen.

Także i w tym przypadku za wydajność odpowiada procesor Intel 12. generacji – i5 lub i7. Do tego dobrać można do 32 GM RAM-u i do 1 TB miejsca na dane. Microsoft twierdzi, że laptop jest o połowę mocniejszy od poprzedniego modelu. Firma po raz pierwszy zdecydowała się też na dodanie złącza Thunderbolt 4, oferującego bardzo szybki przewodowy przesył danych. Port umożliwia m.in. podłączenie laptopa do monitora 4K czy błyskawiczne przesyłanie nawet dużych plików wideo.

Jeśli chodzi o baterię, to w zależności od typu urządzenia możemy liczyć na 17-18 godzin działania bez ładowania. Ładowarka ma szybko dostarczać energii z mocą do 60 W.

Ceny zaczynają się od 5 499 zł, a kończą na 9 899 zł – w zależności od przekątnej ekranu i wyposażenia. Urządzenia trafią na rynek 25 października, na razie trwa przedsprzedaż.

Surface Studio 2+

Komputer all-in-one Surface Studio 2+ to odnowiona wersja Studio 2 z 2018 roku. Wydaje się, że firma Microsoft nie chciała nazywać nowego urządzenia pełnoprawnym następcą poprzedniej propozycji.

Pecet oferuje 28-calowy ekran z funkcją dotykową i Gorilla Glass 3. Zawias zero-gravity ma zaś umożliwić łatwe dopasowanie ekranu jako wyświetlacza lub dużej przestrzeni twórczej.

Sercem komputera jest procesor Intel Core H-35 i7 11. generacji. Mobilna karta graficzna to zaś całkiem potężna NVIDIA GeForce RTX 3060 z 6 GB pamięci. NIe ma tu możliwości konfiguracji – otrzymujemy stałe 32 GB RAM i 1 TB miejsca na dane.

Jak zachwala producent, użytkownicy mogą łatwo podzielić przestrzeń robocza na cztery równoległe okna, oraz korzystać z kamerki 1080p ze wsparciem Windows Hello. Z ważnych portów – na pokładzie mamy USB-C, USB 4.0 i Thunderbolt 4Ethernet 1 Gb/s i audio jack.

Cena Surface Studio 2+ to 25 800 zł. W zestawie dostajemy też Surface Pen, klawiaturę i mysz. Urządzenia trafią na rynek 1 października, na razie trwa przedsprzedaż.

