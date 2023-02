Apple TV+ już na telewizorach LG. Firma zachwala nowości w WebOS

Według zapowiedzi dalekowschodniego producenta najnowsza aktualizacja systemu WebOS dostępna jest już w ponad 100 krajach świata. Główną atrakcją jest właśnie rozszerzenie aplikacji do pobrania dostępnych w WebOS Hub.

Apple TV+ na telewizorach LG z WebOS

Gwoździem programu jest oczywiście serwis streamingowy giganta z Cupertino – Apple TV+. To jeden z dużych graczy na rynku strumieniowania treści, który odróżnia się od licznej konkurencji.

Portfolio nie jest może tak duże, jak w przypadku Netfliksa, ale usługa dała się poznać jako serwis dostarczający oryginalne filmy i seriale dobrej jakości. Obecnie na platformie figuruje już jednak ponad 100 tys. filmów i innych treści.

Apple Music to serwis dobrze znany użytkownikom smartfonów i innych sprzętów Apple. Dodanie appki na smart TV LG ułatwia m.in. puszczenie nastrojowej muzyki bez skakania przez zbędne płotki. Oferta muzyczna od Apple liczy przeszło 100 milionów utworów.

WebOS ma być od teraz kompatybilne z funkcją AirPlay, pozwalającą na płynne przesyłanie filmów czy muzyki z urządzeń mobilnych Apple wprost na telewizory. Miłym dodatkiem jest też Apple HomeKit – appka pozwalająca na sterowanie urządzeniami smart home firmy.

WebOS Hub rośnie w siłę

Jak dodaje LG, sklep z aplikacjami na WebOS cały czas rośnie w siłę. Obecnie różnorodnych przydatnych programów ma być już 10 razy więcej niż jeszcze w styczniu 2021 roku.

Choć WebOS dominuje głównie na telewizorach marki LG, to producent chwali się też tym, że oprogramowanie dla smart TV wybiera do swoich urządzeń coraz więcej innych marek. Są to m.in. Seik, Eko, Stream System, Konka, Aiwa czy Hyundai.

WebOS TV jest aktywnie rozwijany od 2014 roku, kiedy LG Electronics przejęło prawa do rozwiązania od HP. Nowy program zastąpił wcześniejszą platformę NetCast.

