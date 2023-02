Strażacy weszli do mieszkania. Chcieli gasić ogień na wideo

Jeden z zaniepokojonych mieszkańców osiedla w Gorzowie Wielkopolskim zgłosił lokalnej straży pożarnej pożar, który wypatrzył z okna. Po zgłoszeniu strażacy z asystą policji wyruszyli do akcji. To, co zastali na miejscu nieco ich rozbawiło.

Strażacy przyjechali na imprezę – chcieli gasić ogień z projektora wideo

Dalsze zdarzenia prezentuje wideo na TikToku, które obejrzało już przeszło 4,1 miliona osób. Na nim widać paru strażaków i funkcjonariusza policji tłoczących się w niewielkim salonie. Autor materiału pokazuje zaś najpierw ratowników, a potem… wyświetlany z projektora materiał wideo, prezentujący palący się kominek.

Wyraźnie rozbawiony strażak w żadnym razie nie jest zdenerwowany na młodzież, która w tle także śmieje się z całej sytuacji. – Petarda. Dla mnie petara, wygrali państwo – mówi strażak. Autor materiału dodaje zaś, że nawet nie pomyślał, że z zewnątrz materiał mógł wyglądać jak poważny pożar.

Na opublikowanym nieco później drugim materiale strażak tłumaczy, że widoczne przez okno wideo ognia „wzbudziło zaniepokojenie sąsiadów". Prawdopodobny właściciel mieszkania dodaje, że w sumie lepiej dmuchać na zimne i reagować na takie zgłoszenia.

Konwersację przerwa jednak mocno zakłopotany dyżurny radiowy, który wcina się w dyskusję, mówiąc, że „coś zrozumiał, ale nie jest pewny co”. Wywołuje to dodatkową wesołość wśród imprezowiczów. Ratownik na miejscu ponawia więc swój raport – Wyświetlający się płomień, z rzutnika. Na ścianie. Tak dla poprawy towarzystwa, polepszenia nastroju – podsumowuje.

