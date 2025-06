Meta i Google na celowniku UOKiK. Prezes z nowymi uprawnieniami

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą do polskiego prawa regulacje Unii Europejskiej mające usprawnić funkcjonowanie jednolitego rynku – informuje serwis dlahandlu.pl.

Przepisy te zwiększają kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), wzmacniając ochronę polskich firm przed nieuczciwą konkurencją ze strony podmiotów spoza UE na rynku cyfrowym. Ustawa jest odpowiedzią na potrzeby dostosowania krajowych regulacji do wymogów unijnych i umożliwia bardziej skuteczne reagowanie na nieprawidłowości w sektorze cyfrowym.

Współpraca UOKiK z Komisją Europejską

Nowe regulacje przewidują, że Prezes UOKiK będzie ściśle współpracował z Komisją Europejską.

„Zgodnie z nowymi rozwiązaniami, Prezes UOKiK ma współpracować z Komisją Europejską, wymieniając informacje na temat naruszeń przepisów w Polsce, a także wspierać KE w dochodzeniach na rynku cyfrowym” – pisze serwis.

Ustawa wprowadza także nową ścieżkę prawną dla przedsiębiorców, umożliwiając im skuteczniejsze dochodzenie roszczeń wobec dostawców usług pośrednictwa internetowego i wyszukiwarek, które stosują nieuczciwe praktyki. W tym zakresie organizacje i stowarzyszenia będą mogły reprezentować interesy firm w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji.

Czytaj też:

Rewolucja w popularnym komunikatorze. Trzeba będzie płacić?

Ustawa zwiększa kompetencje Prezesa UOKiK

Prezes UOKiK zyska uprawnienia do prowadzenia dochodzeń wobec tzw. strażników dostępu — dużych, globalnych firm technologicznych, które kontrolują dostęp do kluczowych usług, takich jak wyszukiwarki internetowe, platformy sprzedażowe czy media społecznościowe. Dzięki temu urząd będzie mógł skuteczniej chronić mniejsze przedsiębiorstwa przed dominacją tych gigantów, wpływających na warunki funkcjonowania na rynku cyfrowym. Nowa ustawa to krok w kierunku wyrównania szans oraz ochrony polskich firm w cyfrowej gospodarce.

Czytaj też:

Złoty smartfon i patriotyzm. Trump rusza z własną siecią komórkowąCzytaj też:

Zakaz smartfonów w szkołach? Ekspert: „To ucieczka od problemu”