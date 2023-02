Samsung odbierze za ciebie telefony. Asystent sklonuje twój głos

Samsung cały czas rozwija swojego cyfrowego asystenta Bixby. Ten jest już całkiem zmyślni, a zmierzające na telefony firmy rozszerzenie ma wprowadzić dość ciekawą funkcję głosową.

Samsung Bixby odbierze za nas połączenia

Koreańska firma po raz pierwszy ogłosiła nową funkcję jeszcze w 2022 roku, podczas konferencji dla deweloperów. Funkcja Bixby Text Calling miała trafić do oprogramowania One UI 5.0. Projekt się jednak opóźnił i nowość przesunięto do One UI 5.1, który jest wprowadzany począwszy od nowych telefonów z serii Galaxy S23.

Text Calling pozwala na odbieranie połączenia nawet wtedy, gdy niezbyt możemy rozmawiać. Kiedy smartfon poinformuje nas o połączeniu, będziemy mogli napisać wiadomość, która zostanie odczytana osobie dzwoniącej przez asystenta. Jak na razie usługa ta dostępna jest w języku angielskim, więc Polacy muszą obejść się smakiem.

Bixby przemówi głosem właściciela

Jeszcze ciekawszym elementem jest funkcja kopiowania głosu właściciela smartfona. Dzięki niej Bixby jest w stanie imitować właściciela podczas rozmów Text Calling. Sztuczna inteligencja uczy się naszego tonu i brzmienia głosu na podstawie próbek, jakie nagrywamy bezpośrednio w programie. Wydaje się to jednocześnie przydatne, a z drugiej strony – odrobinę niepokojące.

w przypadku klonowania głosu dostępność usługi jest obecnie jeszcze węższa. Na ten moment mogą z niej skorzystać tylko osoby mówiące po koreańsku. Oczywiście firma zaręcza, że z czasem będzie rozszerzać zarówno dostępność Text Calling, jak i imitacji głosu.

Jednocześnie w One UI 5.1 Bixby dostał też kilka innych ulepszeń. Ma być nieco „mądrzejszy”, a więc lepiej rozumieć intencję właściciela oraz sprawniej przetwarzać kolejne zapytania w oparciu o wcześniejszy kontekst konwersacji oraz użyte słowa. Podstawowe funkcje jak ustawienie timera, zrobienie zrzutu ekranu czy włączenie latarki Bixby ma teraz przetwarzać nawet bez dostępu do internetu.

Czytaj też:

Samsung S23 Ultra. Cudowny smartfon, który zwala z nóg cenąCzytaj też:

Samsung pozamiatał konkurencję. Galaxy S23 Ultra bije rekordy