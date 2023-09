iPhone 12 wycofany we Francji. Chodzi o promieniowanie

Smartfon iPhone 12 ma już swoje lata, ale pierwsze urządzenie Apple z łącznością 5G wróciło ostatnio na pierwsze strony gazet. Jak się okazuje, sprzęt przekracza ustalone we Francji normy bezpieczeństwa, co spotkało się z szybką reakcją władz.

Zakaz sprzedaży iPhone'a 12 – Francja boi się o promieniowanie

Telefon wziął po lupę francuski ANFR, czyli Krajowa Agencja Częstotliwości. Regulator wykonał badania, w których iPhone 12 przekroczył normę promieniowania SAR, czyli współczynnika absorpcji swoistej.

Jak wykazał eksperyment, trzymane w dłoni urządzenie Apple wydziela ok. 5,7 W/kg. Dopuszczalna norma bezpieczeństwa to zaś jedynie 4 W/kg. Wyższe wartości mogą zaś prowadzić do „zwiększenia ryzyka nowotworów mózgu” – wynika z wytycznych francuskiej agencji bezpieczeństwa i higieny pracy ANSES.

Jako że przekroczona została norma prawna, iPhone 12 został wycofany ze sprzedaży do rozwiązania problemu. Firma ma na to 15 dni. Zwykle producenci wprowadzają do swoich sprzętów poprawki oprogramowania, które niwelują nadmiarowe promieniowanie przez obniżenie parametrów. Telefony mogłyby np. mieć nieco mniejszy zasięg czy prędkość pobierania danych.

SAR – spór o bezpieczny poziom promieniowania

Komentujący sytuację eksperci wskazują, że wartości bezpieczne SAR są obecnie ustalone w oparciu o ograniczone badania naukowe. Wiemy, że niebezpieczny może być współczynnik SAR na poziomie 40 W/kg, który może nagrzewać komórki do 40 st. C, co powoduje denaturację białek.

Za bezpieczny przyjęto więc poziom 10-krotnie niższy – 4 W/kg. Obecnie nie ma jednak badań, które ponad wszelką wątpliwość określałyby ten konkretny poziom jako szkodliwy lub nieszkodliwy.

