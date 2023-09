iPhone 15 i iPhone 15 Pro pokazane. Premiera nowych smartfonów Apple

Podczas dzisiejszej konferencji Apple Wonderlust amerykański koncern zaprezentował nową ofertę sprzętową z telefonami iPhone 15 na czele. Czy przecieki dotyczące nowych smartfonów się sprawdziły?

Premiera iPhone 15 i iPhone 15 Plus

Prezentacja na żywo rozpoczęła się od iPhone'a 15, teraz wyposażonego w Dynamiczną Wyspę. Specjalna funkcja dynamicznych powiadomień powiązana ze specyficznym wycięciem w kształcie pastylki była zeszłorocznym hitem w wersjach Pro, a teraz trafiła też do tańszych smartfonów Apple.

iPhone 15 został wyposażony w 6,1-calowy ekran OLED z odświeżaniem do 60 Hz. iPhone 15 Plus prezentuje zaś standardowo większy wyświetlacz OLED o przekątnej 6,7 cala. Odświeżanie także wynosi tu maksymalnie 60 Hz. Maksymalna jasność ekranów to 2000 nitów.



Zespół aparatów składa się z dwóch soczewek. Jednostka główna o rozdzielczości 48 MP ma funkcję teleobiektywu z bezstratnym przybliżeniem 2x (Apple nazywa zoom „optycznym”, ale smartfon nie ma dedykowanego teleobiektywu). Aparat wyposażony jest w pojedynczą optyczną stabilizację obrazu (OIS). Druga soczewka to obiektyw ultraszerokokątny 12 MP. Apple zachwala także ulepszone oprogramowanie aparatu selfie.

Sercem obu telefonów jest czip A16 Bionic w technologii 4nm. To nadal dobry procesor, znany z iPhone'ów Pro z 2022 r. Jednostka współpracuje z 6 GB RAM-u. Zgodnie z przeciekami we wszystkich telefonach pojawiło się gniazdo USB-C. Apple zamierza też wydać słuchawki przewodowe z końcówką USB-C i umożliwić ładowanie akcesoriów z poziomu telefonu.

Cena iPhone'a 15 zaczyna się od 799 dolarów. Za iPhone'a 15 Plus zapłacimy 899 dolarów i więcej, w zależności od pojemności pamięci. Ceny nie zmieniły się więc od 2022 roku.

Co potrafią iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max?

Kolejnym zaprezentowanym urządzeniem był iPhone 15 Pro. Na początku Apple skupiło się na lżejszej tytanowej ramce oraz mniejszej obwódce wokół ekranu. iPhone 15 Pro mierzy 6,1 cala, a ekran OLED odświeża się z częstotliwością do 120 Hz. iPhone 15 Pro Max to jego 6,7-calowy odpowiednik, także z odświeżaniem 120 Hz.

