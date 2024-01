Smartfon OnePlus 12 oficjalnie w Polsce. Znamy ceny i specyfikację

OnePlus 12 oficjalnie w Polsce

Smartfon OnePlus 12 to najnowszy flagowy model wyprodukowany przez chińską firmę OnePlus, która zdobywa coraz większą popularność na światowych rynkach, a dopiero w zeszłym roku obchodziła dziesięciolecie swojej działalności.

Globalna premiera tego interesującego urządzenia nie ominęła również Polski, gdzie z pewnością znajdzie się sporo chętnych na jego zakup. Uwagę przykuwa przede wszystkim oryginalnym wyglądem, ale również – jak przystało na flagowca – bardzo mocną specyfikacją.

Wygląda bardzo ciekawie

Na pierwszy rzut oka OnePlus 12 wyróżnia się bardzo ciekawym designem. Smartfon jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: zielonej (Flowy Emerald) oraz czarnej (Silky Black). W tej pierwszej uwagę przykuwa przede wszystkim jego tylny panel, który został pokryty wzorem przypominającym marmur. Czarny wariant jest już dużo bardziej klasyczny. W obu przypadkach trudno natomiast nie zwrócić uwagi na zaokrągloną przestrzeń, odkrywającą przed nami nowoczesne obiektywy aparatu fotograficznego.

Choć jest to wręcz obowiązkowa cecha flagowców, to na plus z całą pewnością należy zaliczyć również bardzo solidne wykonanie urządzenia. OnePlus 12 jest otoczony przez ramkę wykonaną z aluminium, a jego przedni panel ochrania stosunkowo dobrze odporne na zarysowania i stłuczenia szkło Gorilla Glass Victus 2.

Główne danie: specyfikacja

OnePlus 12 został wyposażony w 6,82-calowy ekran typu Amoled LTPO, wyświetlający obraz w rozdzielczości QHD+ (1440 x 3168 pikseli) i zapewniający jego odświeżanie z częstotliwością 120 Hz. Imponujące w tym modelu jest również to, że maksymalny poziom jasności jego wyświetlacza wynosi aż 4500 nitów. Do tego urządzenie wspiera nowoczesne technologie poprawy prezentowanego obrazu, takie jak jak Dolby Vision, HDR Vivid czy HDR10+.

Za wydajność najnowszego flagowca od firmy OnePlus odpowiada układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, który w przypadku smartfonów z systemem Android posiada najmocniejszy obecnie procesor na rynku. Do tego całość jest wspierana przez 12 lub 16 GB – w zależności od wersji – pamięci RAM. Na dane użytkownika przewidziano tu natomiast 256 lub 512 GB szybkiej pamięci masowej typu UFS 4.0.

Z innych ciekawostek, OnePlus 12 został wyposażony w funkcję Aqua Touch, która pozwala na komfortową obsługę jego ekranu podczas deszczu lub innych odrobinę „mokrych” sytuacjach. Nowością jest również przeprojektowany system chłodzenia, który umożliwia lepsze odprowadzanie ciepła. Całość zasila akumulator o pojemności 5400 mAh z technologią szybkiego ładowania o mocy 100 W, która w zaledwie 26 minut ma umożliwiać naładowanie smartfonu od 1 do 100 procent.

Dwa warianty w podobnych cenach

Smartfon OnePlus 12 jest już oficjalnie dostępny w sklepach na polskim rynku. Ceny urządzenia wynoszą: 4499 zł za wariant 12 GB/256 GB oraz 4999 zł za 16 GB/512 GB.

