Nowy smartfon Oppo będzie bestsellerem. Dobra specyfikacja w atrakcyjnej cenie

Chińska firma Oppo zaprezentowała swój najnowszy model smartfonu o nazwie Reno 11F 5G. Urządzenie posiada wszystkie najważniejsze zalety, które mogą sprawić, że stanie się ono hitem sprzedażowym i znajdzie miliony nabywców na całym świecie. Te zalety to przede wszystkim bardzo ciekawy wygląd oraz atrakcyjna specyfikacja, która wypada bardzo konkurencyjnie jak na ten segment cenowy.

Oppo Reno 11F 5G oficjalnie

Smartfon Oppo Reno 11F 5G posiada 6,67-calowy ekran typu Amoled, wyświetlający obraz HDR10+ w rozdzielczości Full HD+, z częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Panel został pokryty szkłem Panda Glass, mającym chronić go przed zarysowaniami.

Za wydajność urządzenia odpowiada układ MediaTek Dimensity 7050, który jest dodatkowo wspierany przez 8 GB pamięci RAM (LPDDR4X). Podobna specyfikacja techniczna została zastosowana w udanym smartfonie Reno 10 5G. Na dane użytkownika w przypadku modelu Reno 11F 5G przewidziano 256 GB wbudowanej przestrzeni dyskowej typu UFS 3.1.

Amatorzy fotografii otrzymają tu do dyspozycji aparat główny OmniVision OV64B z matrycą 64 Mpix, obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix i czujnik makro 2 Mpix, a także kamerkę do selfie Sony IMX615 z matrycą 32 Mpix.

Całość jest zasilana przez akumulator 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 67 W, a w zestawie ze smartfonem znajduje się ładowarka, co w dzisiejszych czasach nie jest już takie oczywiste.

System operacyjny to z kolei Android 14 z nakładką ColorOS 14.0. Do tego: wsparcie dla 5G, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 oraz Dual SIM.

Kiedy i za ile?

Smartfon Oppo Reno 11F 5G pojawił się na razie na jednej z oficjalnych stron chińskiego producenta, w cenie której wartość po przeliczeniu na złotówki wynosi nieco poniżej 1250 zł. Póki co nie wiadomo jeszcze, czy i kiedy urządzenie pojawi się na rynkach innych niż azjatyckie.

