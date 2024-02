Duża zmiana w Mapach Google. Aplikacja pokazuje teraz informacje pogodowe

Mapy Google to wciąż najpopularniejsze w Polsce narzędzie wykorzystywane przede wszystkim do planowania trasy i nawigowania podczas przemieszczania się środkami transportu (prywatnymi i publicznymi), a nawet także przy okazji pieszych wędrówek. To po prostu bardzo dobre mapy, dostępne zarówno w przeglądarce internetowej, jak i w formie aplikacji na smartfony.

Mapy Google z informacjami o pogodzie i stanie jakości powietrza

Oprócz popularnej nawigacji Mapy Google posiadają również wiele innych przydatnych funkcji, a tą najnowszą jest możliwość podejrzenia informacji o aktualnej pogodzie i jakości powietrza. Ta funkcja od jakiegoś czasu była już dostępna dla posiadaczy iPhone’ów, ale teraz skorzystają z niej również użytkownicy smartfonów z systemem operacyjnym Android.

Nowa funkcja jest dostępna na głównym ekranie aplikacji Map Google, który jest wyświetla się od razu po jej uruchomieniu. W lewej górnej części ekranu, tuż pod paskiem wyszukiwania i propozycjami popularnych lokalizacji (takich jak np. pobliskie stacje paliw) znajduje się teraz niewielki prostokąt, który nawet bez żadnej aktywności z naszej strony wyświetla graficzne streszczenie aktualnych warunków pogodowych.

Po kliknięciu we wspomniany prostokąt, na ekranie pojawia się większy ekran, zawierający bardziej szczegółowe informacje pogodowe, takie jak bieżąca temperatura powietrza, uproszczona prognoza na najbliższe godziny, informacja o ewentualnych opadach czy silnych podmuchach wiatru, a także kropka symbolizująca aktualny stan jakości powietrza (w przypadku, gdy jest on dobry, kropka ma kolor zielony itd.).

Mapy Google do pobrania w Apple Store i Google Play

Aplikacja Mapy Google jest dostępna do pobrania bezpośrednio z wirtualnych sklepików z aplikacjami dla systemów iOS (App Store) i Android (Google Play). Zmiany mogą być wdrażane stopniowo, w szczególności w przypadku wielu poszczególnych wersji systemu na smartfony z Androidem.

