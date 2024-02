Nadchodzi Vivo X Fold 3 Pro. Składany smartfon z mocną specyfikacją i ciekawymi funkcjami

W świecie zdominowanym przez kolejne modele iPhone’a i Samsunga Galaxy, a także smartfonów od największych chińskich producentów, takich jak Oppo czy Xiaomi, raz na jakiś czas pojawia się urządzenie, które zdecydowanie wyróżnia się na ich tle i potrafi czymś zaciekawić. Takim smartfonem bez wątpienia jest Vivo X Fold 3 Pro.

Premiera Vivo X Fold 3 Pro już wkrótce

Vivo X Fold 3 wyróżnia się już choćby tym, że jest to smartfon ze składanym ekranem, ale oprócz tego posiada jeszcze coś, co wzbudza nasze szczególne zainteresowanie. Tym czymś jest absolutna nowinka w postaci ultradźwiękowego skanera linii papilarnych, który został zaprojektowany i stworzony we współpracy z firmą Synaptics, specjalizującą się w tego typu rozwiązaniach.

Skaner linii papilarnych w Vivo X Fold 3 Pro ma zagwarantować niespotykany dotąd poziom bezpieczeństwa – większy niż ma to miejsce w przypadku podobnych rozwiązań w urządzeniach konkurencji, i to również takich jak skaner twarzy stosowany od kilku lat w iPhone’ach (Face ID). Producent zapewnie, że innowacyjny skaner będzie nie tylko w 100 proc. bezpieczny, ale też niezawodny i wygodny w obsłudze.

Ładowanie bez kabli

Zaawansowany technologicznie skaner linii papilarnych to nie jedyna ciekawa funkcja, jaką ma dysponować Vivo X Fold 3 Pro. Smartfon zaoferuje ponadto wsparcie dla szybkiego bezprzewodowego ładowania o mocy 50W, a za jego wydajność odpowiadać będzie najnowszy procesor Snapdragon 8 Gen 3. Z kolei aparat fotograficzny 50 Mpix zostanie wyposażony w teleobiektyw z soczewką peryskopową, który sprawdzi się podczas rejestrowana odległych scen.

Vivo X Fold 3 Pro najprawdopodobniej ukaże się w pierwszej połowie 2024 roku, choć nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie to nastąpi. Na ten smartfon, mimo że nie jest to urządzenie od jednego z topowych producentów, czeka wiele osób, w szczególności zaś fani jego poprzednika, który cieszył się dobrymi opiniami i również sporym zainteresowaniem.

Więcej informacji na temat smartfonu Vivo X Fold 3 Pro poznamy pewnie już niedługo. Jesteśmy również ciekawi, jaką specyfikacją będzie mógł pochwalić się podstawowy model z tej serii, czyli X Fold 3.

