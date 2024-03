Samochody używane biją rekordy popularności. Jakie modele kupują Polacy?

Według raportu Barometr AAA AUTO opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych, w lutym 2024 roku w Polsce oferowano 240.040 aut z drugiej ręki. To więcej niż przed rokiem, ponieważ w lutym 2023 r. liczba aut używanych oferowanych na sprzedaż wynosiła 164 786. W ciągu roku wzrosła też mediana cen do 32 900 zł z 31 500 zł w lutym 2023 r.

– Najwięksi dealerzy potrafili sprzedać w 2023 r. po kilkanaście tysięcy aut, a rekordowym wynikiem była sprzedaż ponad 24 tys. samochodów – mówi Paweł Molasy, Business Country Manager w AutoCentrum.

Firmy działające na rynku wtórnym odnotowują rekordowe wyniki sprzedaży, rywalizując o jakość obsługi klienta, a rynek jest analizowany poprzez wykorzystanie różnych wskaźników. Wskaźnik NPS został spopularyzowany w Stanach Zjednoczonych i jest tam wykorzystywany na szeroką skalę. Moda na NPS dotarła również do Polski. I to nie bez powodu. NPS to skrót od Net Promoter Score, czyli Wskaźnik Rekomendacji Netto. Jest najprostszym i najszybszym sposobem oceny lojalności klientów względem firmy/ marki/ produktu/ usługi, a tym samym możliwości ponownego zakupu przez klientów. Może być zastosowany wszędzie tam, gdzie działalność polega na sprzedaży produktów, towarów lub usług. Opiera się na podstawowym pytaniu: „Na ile jest prawdopodobne, że polecisz usługę/ produkt/ markę/ firmę swojemu znajomemu/ rodzinie?”.

W Polsce, wskaźnik NPS dla sprzedaży samochodów używanych u największych dealerów wynosi 33 punkty, co jest relatywnie wysokim wynikiem. Europa na tle świata wygląda bardzo dobrze. Dla porównania dla aut nowych NPS wynosi w Europie 39-40 punktów.

Kupując używany samochód mamy w Polsce duże zaufanie do osoby sprzedającej, skoro klienci tylko w 37% sprawdzają historię auta przed zakupem. Rynek zmienia się, kupując u dealera samochodów używanych, klienci mają coraz częściej dostęp do różnorodnych modeli oraz opcji finansowania i ubezpieczenia.

Najpopularniejszym modelem oferowanym na sprzedaż na rynku wtórnym w lutym 2024 r. był Opel Astra – 6 563 oferty, na drugim miejscu znalazło się Audi A4 – 5 404 oferty, a na trzecim BMW 3 – 4 913 ofert. Największa liczba ofert dotyczyła samochodów z silnikami diesla – 115 930 aut, a na drugim miejscu z silnikami benzynowymi – 102 283 auta.

