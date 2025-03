Volocopter sprzedany. Niemieckiego pioniera latających samochodów kupią Chińczycy

„Możliwy zakup Volocoptera: Chiny nadal stawiają na latające taksówki” – poinformował serwis „Tagesschau” w poście na platformie X.

„Chińska firma Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. zgodziła się przejąć niemieckiego producenta eVTOL (elektrycznych pionowzlotów) Volocopter, który obecnie przechodzi proces upadłościowy” – pisze „Ainonline.com”, powołując się na „China Evtol News”. Informacje potwierdzają również niemieckie media. Spółka zależna Wanfeng, Heptus 591 GmbH, podpisała umowę zakupu aktywów z zarządcą sądowym Tobiasem Wahlem, obejmującą prawa własności intelektualnej oraz zobowiązania kontraktowe.

Chińczycy kupią Volocoptera za 10 mln euro

Wartość księgowa aktywów Volocoptera oszacowano na 42 mln euro, natomiast Wanfeng zapłaci za firmę 10 mln euro. Cena została ustalona na podstawie stanu aktywów oraz postępu prac nad dwumiejscowym modelem eVTOL VoloCity na dzień podpisania umowy, czyli 5 marca 2025 roku. Chińska firma podkreśla, że negocjacje przebiegły w przyjaznej atmosferze i były korzystne dla obu stron.

Chińczycy już testują powietrzne taksówki

Jak informuje serwis „Tagesschau” powietrze taksówki są już testowane w Chinach.

Serwis „Altair” podaje, że VoloCity będzie mógł latać w Chinach jako autonomiczny samolot eVTOL, przewożąc dwóch pasażerów bez pilota. „Grupa planuje certyfikację VoloCity zgodnie z chińskimi przepisami AP-21-AA-2023-11R1. Autonomiczne loty będą możliwe dzięki przepisom CCAR-92 dotyczącym latających taksówek i lotów turystycznych” – informuje „Altair”.

„Do przyszłego roku mają być dostępne w sześciu chińskich miastach, w tym w metropoliach takich jak Shenzhen, Hefei, Hangzhou i Chongqing” – pisze niemiecki serwis.

Volocopter – pionier branży eVTOL

Volocopter to niemiecka firma zajmująca się rozwojem elektrycznych pionowzlotów (eVTOL). Założony w 2011 roku start-up jest jednym z pionierów w dziedzinie miejskiej mobilności powietrznej. Jego flagowy model, VoloCity, to dwumiejscowy eVTOL przeznaczony do transportu pasażerskiego. Od kilku lat firma borykała się z problemami finansowymi. Po nieudanych próbach pozyskania nowych funduszy, pod koniec grudnia 2024 roku Volocopter złożył wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego.

