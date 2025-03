Cyberprzestępcy polują na dzieci. Tak można stracić fortunę

Z jakimi zagrożeniami muszą się mierzyć młodzi gracze i jak rodzice mogą zadbać o ich cyberbezpieczeństwo?

Rosnąca popularność gier a zagrożenia online

Gaming to globalny fenomen – w 2024 r. liczba graczy na świecie osiągnęła 3,4 mld, a wartość rynku nieustannie rośnie. W Polsce 2,6 mln dzieci (7-14 lat) oraz 1,4 mln nastolatków (15-18 lat) aktywnie korzysta z gier i serwisów gamingowych.

Rosnąca liczba graczy przyciąga cyberprzestępców, którzy wykorzystują niewiedza najmłodszych użytkowników. Fałszywe oferty, oszustwa na loot boxy czy malware ukryte w cheat’ach to tylko niektóre z zagrożeń.

Zakupy w grach. Szansa dla cyberoszustów

Modele sprzedaży gier uległy zmianie – dominują mikrotransakcje i subskrypcje. Szczególnie popularne są loot boxy – paczki z losowymi przedmiotami, które przypominają grę w ruletkę. Wartość rynku loot boxów do 2025 r. może przekroczyć 25 mld USD.

Wokół gier powstają czarne rynki – zewnętrzne strony umożliwiające handel wirtualnymi dobrami. Często działają w szarej strefie, oferując nieuczciwe transakcje, wyłudzając dane osobowe i środki z kont rodziców.

Cyberzagrożenia w gamingowym świecie. Na co uważać?

Oszustwa phishingowe – fałszywe promocje na skiny i przedmioty do gier.

Złośliwe oprogramowanie – wirusy ukryte w "darmowych" cheat’ach.

Uzależnienie od loot boxów – mechanizm hazardowy, na którym zarabiają twórcy gier.

Kradzież danych – logowanie na podejrzanych stronach może skutkować przejęciem konta.

Jak chronić dzieci przed oszustwami w grach?

Edukacja o cyberbezpieczeństwie – rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach. Kontrola zakupów w grach – ustaw limity i monitoruj wydatki. Bezpieczeństwo konta – korzystaj z silnych haseł i uwierzytelniania dwuskładnikowego. Kontrola rodzicielska – blokowanie podejrzanych treści i zakupów. Uwaga na influencerów – monitoruj, jakie treści ogląda dziecko.

Podsumowanie. Jakie wnioski?

Gaming to fascynująca forma rozrywki, ale również potencjalne ryzyko. Dzięki świadomemu podejściu można skutecznie zabezpieczyć najmłodszych przed cyberzagrożeniami. Bądź czujny, rozmawiaj z dzieckiem i korzystaj z dostępnych narzędzi ochronnych – to klucz do bezpiecznej zabawy w wirtualnym świecie.