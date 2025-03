Padła szóstka w Lotto. Wygrana to ponad 10 mln złotych

W sobotnim losowaniu Lotto padła szóstka. Kumulacja dała wygraną wysokości ponad 10 mln zł! Jak podał Totalizator Sportowy, kwota wygranej wyniosła dokładnie 10 244 954,80 zł.

W jutrzejszym komunikacie Totalizatora Sportowego dowiemy się, gdzie został zakupiony szczęśliwy kupon. Warto dodać, że to już druga w marcu tak wysoka wygrana w Lotto. Losowanie Lotto z 1 marca przyniosło główną wygraną wysokości ponad 8 mln złotych. Zwycięski kupon o wartości 8 166 084,60 zł zakupiono w punkcie Lotto przy ul. Wyszyńskiego 28 w Zielonce (woj. mazowieckie).

Jakie były wygrane w sobotnim losowaniu Lotto i Lotto Plus?

W sobotę w Lotto poza wspomnianą wyżej szóstką padło również 88 piątek, każda o wartości 4888 zł. Do czwórek wysokości 158,50 zł miało szczęście 4303 osób, natomiast liczba wygranych dwudziestoczterozłotowych trójek wyniosła aż 79 124.

W Lotto Plus szóstka nie padła. Było za to 49 piątek w kwocie wygranej 3500 zł oraz 2697 stuzłotowych czwórek. Dokładnie 51 773 wygranych trójek

Wyniki Lotto

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z ostatniego losowania, które odbyło się 15 marca 2025 roku, to: 6, 11, 18, 20, 28, 34.

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w najbliższy wtorek, 18 marca 2025 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus

Losowania Lotto Plus odbywają się trzy razy w tygodniu. Są to te same dni, w których mają miejsce losowania Lotto, czyli we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z ostatniego losowania, które odbyło się 15 marca 2025 roku, to: 11, 21, 31, 32, 42, 48.

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w najbliższy wtorek, 18 marca 2025 roku, o godzinie 22:00.

