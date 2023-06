Armia USA na 4chanie i TikToku? Tak szukają rekrutów

Armia USA próbuje dotrzeć do młodych rekrutów najróżniejszymi sposobami. Zachęty do zaciągnięcia się do wojska pojawiły się ostatnio na kontrowersyjnym forum 4chan. Na Tiktoku i Instagramie królują zaś influencerki w mundurach.

Siły Zbrojne USA mają wyjątkowe podejście do rekrutacji. Już od paru lat szukają kandydatów do armii m.in. w środowisku graczy komputerowych, gdzie sponsorowali już na przykład wydarzenia e-sportowe. W ostatnim czasie rekruterzy idą jednak jeszcze dalej. USA ściąga do armii internetowe trolle z 4chana? Vx-underground, znany twitterowicz specjalizujący się w tematyce cyberbezpieczeństwa, podzielił się ostatnio zadziwiającym faktem. „Armia Stanów Zjednoczonych wykorzystuje propagandę na 4chanie do rekrutacji nerdów z internetu” – pisze ekspert. Post opatrzony jest zrzutem ekranu z okrytego wątpliwą sławą internetowego forum 4chan. Widoczny jest na nim mem z podobną do Pepe żabą Peepo, rozpoznawalną m.in. w społeczności Twitch.tv. Sama wiadomość to zaś głęboko zakorzeniony na forum typ wpisu – tzw. greentext, na polskich stronach funkcjonujący jako >bądź mną. Wiadomość opisuje krótką historię samotnego mężczyzny bez perspektyw, który rozpoczął karierę w wojsku i wyszedł na prostą. Autor kusi też chętnych dodatkowym bonusem za zapisanie się i wkleja nawet link do armijnej strony rekrutacyjnej. twitter Internetowi komentatorzy są mocno podzieleni w ocenach inicjatywy. Część z nich wspomina historie amerykańskich rekruterów krążących m.in. po sklepach z grami planszowymi czy karcianymi i nie widzi problemu w przenoszeniu tej strategii do internetu. Dla innych 4chan jest jednak złym miejscem do rekrutacji, bo strona słynie jako zagłębie osób o skrajnie prawicowych poglądach. Militarne influencerki na TikToku i Instagramie – też mają rekrutować? Od pewnego czasu media zwracają też uwagę na wysyp influencerów i influencerek skupionych na militariach. To m.in. Hailey Lujan, znana w internecie jako Haylujan lub psyop girl. Filmiki pozującej i tworzącej memy w mundurze kobiety zyskują miliony wyświetleń na jej TikToku (731 tys. obserwujących) i Instagramie (766 tys.). Haylujan faktyczne wydaje się być zatrudniona przez armię USA, dokładniej w strukturach odpowiedzialnych za wojnę psychologiczną. Pojawiły się więc oskarżenia, że jej obecność w internecie to kryptoreklama mająca zachęcić potencjalnych rekrutów. Nie ma na to jednak twardych dowodów. Internetowych sław takich jak psyop girl jest więcej. To m.in. była operatorka marynarki USA Bella Porch, określająca się jako weteranka Kayla Salinas, pochodząca z Arizony Bailey Crespo czy służąca w armii Izraela Natalia Fadeev (Gun Waifu). Czytaj też:

