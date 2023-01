Mamy nowego milionera. W Lotto padła szóstka

Losowanie Lotto z 17 stycznia nie wyłoniło głównego zwycięzcy. W związku z tym nastąpiła kolejna kumulacja i w puli nagród było aż 6 milionów złotych. Szóstkę udało się skreślić jednej osobie.

Szóstka w Lotto

Szczęśliwy gracz, któremu udało się skreślić szóstkę, wzbogaci się o dokładnie 5 646 704,70 złotych. W losowaniu Lotto z 19 stycznia padło też aż 47 piątek. Każdy z graczy, który skreślił pięć liczb, dostanie 5433,40 zł.

Przypominamy wyniki czwartkowego losowania Lotto:

Multi Multi Plus: 9, 80, 71, 50, 39, 72, 35, 78, 43, 13, 76, 79, 37, 26, 36, 17, 57, 44, 22 i 69

Mini Lotto: 20, 14, 4, 38, 31

Kaskada: 7, 20, 2, 17, 16, 21, 19, 13, 3, 14, 24, 11

Ekstra pensja: 15, 31, 7, 35, 23 i 2 (Premia: 19, 18, 28, 10, 35 i 2)

Lotto: 41, 18, 2, 1, 48, 22

Lotto Plus: 34, 40, 2, 13, 10, 15

Kumulacja w Eurojackpot

Na graczy czeka okazja do zdobycia wyjątkowo dużych pieniędzy. Już w piątek odbędzie się losowanie Eurojackpot. W ostatnim, z 17 stycznia, znów nie padła główna nagroda. Oznacza to, że kumulacja w Eurojackpot wynosi obecnie 340 mln złotych.

Mimo tego, że w losowaniu nie padła główna nagroda, to jednej osobie udało się prawidłowo wytypować pięć liczb. Oznacza to, że padła nagroda trzeciego stopnia w wysokości 1 950 217,20 zł.

Lotto: jak grać?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił. Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych. Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Prawdopodobieństwa poprawnego wytypowania sześciu liczb w Lotto wynosi 1 do 13 983 816. Skreślenie pięciu właściwych liczb to szansa wynosząca 1 do 54 201. Czwórkę poprawnie typuje jedna na 1 032 osoby.

Czytaj też:

Wyniki ostatniego losowania Eurojackpot. Gracze muszą uzbroić się w cierpliwośćCzytaj też:

Jak w Polsce walczy się z nielegalnym hazardem