Znana sieć handlowa kusi rabatami. Zdradzamy szczegóły

Zbliżające się święta wielkanocne są doskonałą okazją do tego, by zaoszczędzić na zakupach. Okazuje się, że niektóre sieci handlowe organizują nie tylko tradycyjne promocje, ale też wprowadzają specjalne kupony rabatowe. Te pobierzesz tylko do 26 marca.

Któż z nas nie lubi oszczędzać na zakupach? Znane sieci handlowe dobrze wiedzą, że w czasach galopującej inflacji, dla klientów szczególnie ważne są bogate oferty promocyjne. Tuż przed świętami będziemy mogli liczyć na nie w prawie każdym sklepie. Okazuje się, że niektóre z nich już teraz zachęcają do korzystania za zniżek–znana sieć przemysłowa zaproponowała wielkanocne kupony rabatowe. Wielkanocne kupony rabatowe w znanej sieci handlowej Rosnące ceny popularnych towarów sprawiają, że wiemy jedno–święta w tym roku nie będą tanie. Z tego powodu warto przyjrzeć się każdej ofercie promocyjnej, zwłaszcza jeśli możemy zaoszczędzić na artykułach przemysłowych. Znana sieć handlowa KIK postanowiła wyjść naprzeciw klientom i zorganizowała ciekawą akcję. Klienci sklepu KIK mogą korzystać ze specjalnych kuponów wielkanocnych. Aby odebrać bon, trzeba pojawić się w sklepie w terminie do 26 marca i zrobić zakupy za dowolną kwotę. Dzięki temu otrzymamy dwa świąteczne tzw. extra rabaty. Pierwszy z nich dotyczy wybranych artykułów odzieżowych, a drugi dekoracji z kategorii wiosna lub Wielkanoc. Kupony wielkanocne mają swój termin ważności Wielkanocne kupony rabatowe od KIK można wykorzystać tylko w wyznaczonych terminach. Zniżka dotycząca ozdób obowiązuje od 3 do 8 kwietnia, zaś oferta odzieżowa od 27 marca do 2 kwietnia. W obu przypadkach na zakupach zaoszczędzimy jeszcze przed świętami. Podczas wizyty w dyskoncie można zaopatrzyć się w produkty z takich kategorii jak moda, artykuły gospodarstwa domowego, dekoracje i wiele więcej. Podobnych ofert promocyjnych dotyczących asortymentu przemysłowego można wyglądać w takich sieciach jak: Pepco, Lidl, Biedronka, Action czy Tedi. Wiele z nich ma już bogaty zasób dekoracji świątecznych, koszyków wielkanocnych, kwiatów i innych. W większości przypadków tego typu towary kupimy już za mniej niż 20 zł. Czytaj też:

