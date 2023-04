Ulga termomodernizacyjna: czy można odliczyć klimatyzator? Sprawa nie jest oczywista

Ulga termomodernizacyjna to możliwość zmniejszenia podatku dochodowego przez odliczenie od jego podstawy kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Ma na celu zachęcić Polaków do korzystania z rozwiązań i technologii, które podnoszą standard energetyczny budynku, dzięki czemu spada jego zapotrzebowanie na energię. Promowane są przede wszystkim ocieplenie budynku i wymiana urządzeń grzewczych na energooszczędne i niskoemisyjne.

Ulga termomodernizacyjna. Minister wyjaśnia, kto może skorzystać

31 marca zostały opublikowane objaśnienia ministra finansów dotyczące tego, kto i w jakich okolicznościach może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Żeby skorzystać z ulgi, należy sprawdzić, czy przewidziane urządzenia i materiały oraz planowane prace są wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (z aktualizacją z 2021 r.)- przypomina serwis Murator Plus.

Wśród urządzeń, których zakup i montaż uprawnia do ulgi, są:

urządzenia grzewcze,

instalacje solarne i fotowoltaiczne,

wentylacja mechaniczna,

a także materiały do ociepleń i stolarka okienna i drzwiowa.

– Trzeba pamiętać, że w ramach tej ulgi nie każdy wydatek może zostać odliczony. Odliczeniu podlegają tylko wydatki na termomodernizację budynków jednorodzinnych i niezbędne jest posiadanie tytułu prawnego do takiego budynku. Aby odliczenia dokonać, niezbędna jest faktura wystawiona przez czynnego podatnika VAT. Inwestycja termomodernizacyjna powinna być zakończona w ciągu 3 lat – doprecyzował w komentarzu do wyjaśnień ministra Adam Allen, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Ulga termomodernizacyjna. Czy można odliczyć klimatyzator?

Ponadto ulga jest limitowana i limit dla małżonków jest odrębny – każdy ma swój. Warto też dodać, że przy finansowaniu inwestycji kredytem, ulgę też można ująć. Jeśli jednak podatnik, który z ulgi skorzystał otrzyma zwrot odliczonych wydatków, konieczne będzie skorygowanie preferencji podatkowej.

Wśród urządzeń, których zakup i montaż uprawnia do skorzystania z ulgi, nie ma klimatyzatora z funkcją grzania. Objaśnienia pozostają w sprzeczności z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 marca 2022 r. (nr 0113-KDIPT2-2.4011.1091.2021.3.AKU), w której stwierdził on, że prawo do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej będzie przysługiwało tym podatnikom, którzy zakupili klimatyzację z możliwością ogrzewania w ramach realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz wykażą związek poniesionego wydatku z wyżej wymienionym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym.

Działaniami zgodnymi z celem termomodernizacji mogą być:

ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczoną na potrzeby ogrzewania do budynków mieszkalnych,

całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji.

Czytaj też:

Gaz ziemny najtańszy od trzech lat. Ciekawie jest też na rynku kryptowalutCzytaj też:

Mój prąd po raz piąty. Będzie można uzyskać niemal 60 tys. zł