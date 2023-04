Tyle kosztuje oglądanie filmów i seriali na HBO, Netfliksie czy Amazon Prime. Aktualne cenniki

Korzystasz z Netflixa, HBO Max, Amazona, a może wszystkich platform jednocześnie? Niezależnie od tego, czy jesteście filmowymi wyjadaczami, czy nie, specjalnie dla was zebraliśmy informacje o cenach i szczegółach usług najpopularniejszych serwisów streamingowych w Polsce. Łącznie wymieliliśmy ich aż 8. Na tej liście na pewno nie zabraknie tych ulubionych. Sprawdzamy, gdzie jest najtaniej i czy któryś z serwisów oferuje promocje. Lista ułożona jest w kolejności losowej.

Netflix – zacznijmy klasykiem

Choć wokół Netflixa ciągle narasta mnóstwo kontrowersji – m.in. dlatego, że ten jako jedyny wyłamuje się z systemu dzielenia kont – to wciąż jest on jednym z najbardziej rozpoznawalnych serwisów z filmami i serialami. Aktualnie chcąc skorzystać z usług tej platformy mamy do wyboru trzy możliwości:

Pakiet podstawowy: kosztuje 29 zł/msc. lub i umożliwia oglądanie w jakości SD na jednym ekranie

pakiet standardowy: kosztuje 43 zł/msc. i umożliwia oglądanie na 2 ekranach jednocześnie w jakości Full HD

pakiet premium: kosztuje 60 zł/msc. i umożliwia oglądanie na 4 ekranach jednocześnie w jakości 4K i HDR

Co warto podkreślić, na Netflixie nie ma aktualnie żadnych zniżek i promocji. Nie skorzystamy też z miesiąca próbnego. Jedyną opcją, by nieco zaoszczędzić, jest zapłacenie z góry za rok – najtańszy pakiet kosztuje wtedy 348 zł.

HBO Max – kolejny faworyt

Platforma HBO lubi zmiany, najpierw przeobraziła się z HBO GO w HBO Max, a teraz głośno jest o nowej nazwie, która wjedzie w życie 23 maja 2023 roku. Będzie wtedy mowa po prostu o serwisie Max. Tutaj cennik jest bardzo prosty:

Pakiet miesięczny kosztuje: 29,99 zł

Pakiet roczny: 359,98 zł

Aktualnie można skorzystać ze zniżki i za rok zapłacić 234,99 zł. W każdej opcji mamy możliwość oglądania jednocześnie maksymalnie na 5 profilach.

Dinsey Plus – jeden z nowszych

Zanim w Polsce pojawił się Disney Plus, wiele osób nie chciało uwierzyć, że kiedykolwiek stanie się naprawdę. Na szczęście dziś już możemy cieszyć się dostępem do licznych produkcji, co ważne nie tylko tych dla dzieci. Oto ile kosztują usługi:

Abonament na miesiąc: 28,99 zł

Abonament na rok: 289,99 zł

Aktualnie mamy okazję skorzystać ze zniżki – zapłacimy z góry za 10 miesięcy, natomiast będziemy mogli oglądać wszystko przez rok.

Apple TV – nie tylko dla użytkowników urządzeń Apple

Choć niektórym się wydaje, że Apple TV działa tylko na urządzeniach z systemem IOS, to nie jest to prawdą. Skorzystać może każdy, a ceny nie są wygórowane. Oto ile zapłacimy:

Pakiet miesięczny kosztuje 34,99 zł – jednocześnie może oglądać 5 osób

Na stronie nie możemy znaleźć informacji o pakiecie rocznym, natomiast wiadomo, że serwis jako jeden z nielicznych udostępnia okres próbny na 7 dni. Przez tydzień możemy oglądać za darmo, a następnie – jeśli oferta nas znudzi – możemy zrezygnować z subskrypcji bez konsekwencji.

Amazon Prime Video – jeden z najtańszych

Ta platforma, choć w Polsce dość młoda wciąż wie, jak konkurować z innymi. Obecnie proponuje prawie najniższe ceny na rynku, a w ofercie ma naprawdę sporo perełek filmowych. Tyle kosztują pakiety:

Pakiet miesięczny: 10,99 zł/msc.

Pakiet roczny: 49 zł

Aktualnie na Amazon Prime Video mamy szansę skorzystać z miesięcznego okresu próbnego. Po 30 dniach darmowego oglądania można zrezygnować bez konsekwencji i opłat.

Canal Plus Online – szereg pakietów

Platforma Canal Plus Online ma w swojej ofercie bardzo dużo opcji oglądania i cenników. Wybór jest dość duży, a jak kształtują się ceny? Oceńcie sami.

Pakiet podstawowy: 49 zł. W cenie mamy wszystko. Nie tylko filmy i seriale, ale też sport na żywo, 5 kanałów ogólnodostępnych i 2 streamy jednocześnie.

Pakiet seriale i filmy: 29 zł. To pakiet bez streamów na żywo i dodatkowych atrakcji, mamy za to dostęp do 5 kanałów ogólnodostępnych i tych na żywo oraz tysiące filmów i seriali na życzenie na 2 streamy jednocześnie.

Pakiet na 6 miesięcy z góry: 39 zł/msc. czyli 234 zł/rok. Zawiera te same atrakcje co wyżej.

Pakiet na rok z góry: 14,5 zł/ msc. czyli 174 zł/rok. Zawiera te same atrakcje co wyżej.

Aktualnie na stronie brakuje informacji o ewentualnych promocjach.

Player – tanio, ale z reklamami

To kolejna jedna z najtańszych platform streamingowych. Wiele pakietów ma w ofercie reklamy, jednak one zapewniają nam niższe ceny. Wybór jest bardzo duży. Oto ile zapłacimy:

Pakiet najtańszy: 10 zł/msc. Z reklamami.

Pakiet klasyczny bez reklam: 20 zł/msc.

Pakiet z dostępem do produkcji HBO z reklamami: 40 zł/msc

Pakiet z dodatkowym Eurosportem Extra i reklamami: 20 zł/msc.

Pakiet klasyczny + kanały TV bez reklam: 40 zł/msc.

Pakiet klasyczny + produkcje Canal Plus, bez reklam: 63 zł/msc.

Na stronie nie ma informacji o aktualnych promocjach.

Najnowsze na koniec, czyli SkyShowtime

Choć platforma zadebiutowała w Polsce w lutym tego roku, to już zdobyła swoich fanów. Cenniki nie odbiegają zbytnio od tych wymienianych wcześniej, a w ofercie jest, co oglądać. Oto oferta:

Pakiet tradycyjny: 24,99 zł. To na ten moment jedyna opcja, w ramach której można oglądać produkcje całą rodziną.

Skyshowtime oferuje w promocji pakiet darmowy na 7 dni. Wystarczy subskrybować, by cieszyć się oglądaniem przez tydzień, po tym czasie można zrezygnować lub kontynuować usługę płatną.

Gdzie jest najtaniej, a gdzie najdrożej?

Podsumowując wszystkie oferty i przeglądając aktualne cenniki, można wywnioskować, że usługi bywają różne, ale podobne. Warto pamiętać, że na atrakcyjność platform wpływają nie tylko ceny, ale też biblioteki filmów i seriali, dlatego dla każdego dobre będzie coś innego – zależy od tego, w jakich produkcjach gustujemy.

Jeśli chodzi o pakiety roczne, to wygląda na to, że aktualnie najdrożej jest na Netflixie, zaś za oglądanie na miesiąc najwięcej płaci się za dostęp do Apple TV. Najtańszy wydaje się Player i Amazon Prime Video, jednak te nie posiadają one aż tak bogatych ofert, jak ich konkurenci. Warto zapamiętać, które serwisy oferują darmowe okresy próbne, bo nie jest ich zbyt dużo. Są to: Amazon Prime Video, Apple TV i Skyshowtime. Macie swojego ulubieńca?

