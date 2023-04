Darmowe piwo w Biedronce i Lidlu. Promocje na 26 kwietnia

Środa w Biedronce, Kauflandzie czy Lidlu to z pewnością dzień piwa. Sklepy te kuszą promocjami swoich klientów. Jednak nie tylko niskoprocentowe alkohole będą tego dnia w promocji. Zanim ruszymy na zakupy, dowiedzmy się, na czym będziemy mogli zaoszczędzić. Dodatkowo warto mieć przy sobie kartę lojalnościową. Zakupy z Moja Biedronka czy Lidl Plus to szansa na dodatkowe rabaty.

Biedronka dla piwoszy

Biedronka przygotowała specjalną promocję dla posiadaczy karty Moja Biedronka. Przy zakupie 10 piw w butelkach zwrotnych, klienci otrzymają kolejne 10 butelek gratis. Dotyczy to piw marki Tyskie, Żywiec oraz Warka. Rabat naliczy się automatycznie przy kasie, lecz nie obejmuje kaucji. Promocja trwa przez całą środę i czwartek.

Z kartą Moja Biedronka otrzymamy również rabat na drugi słoik ogórków konserwowych. Promocja dotyczy produktów marki Nasza Spiżarnia o pojemności 900 g oraz 870 g. Ci, którzy preferują ogórki szklarniowe również mogą zaoszczędzić. Kilogram kosztuje teraz tylko 5,99 zł. Oprócz tego do środy kupimy taniej sałatę lodową czy 500 g pieczarek.

Kaufland z piwnym orzeźwieniem

W środę w Kauflandzie ruszyła promocja podobna do tej z Biedronki. Przy zakupie 10 piw Łomża 0%, pięć butelek otrzymamy za darmo. Poza promocją za bezalkoholowe piwo marki Łomża zapłacimy aż 2,99 zł. Rabat na wszystkie butelki naliczany zostaje przy kasie.

Ponadto 26 i 27 kwietnia promocją objęta jest karkówka wieprzowa bez kości. Zapłacimy za nią tylko 15,99 zł/kg. Niższa cena obowiązuje wyłącznie przy pierwszym zakupie do 5 kilogramów produktu. Po przekroczeniu limitu za każdy kilogram zapłacimy 24,99 zł. Tańsze są również inne produkty mięsne. Przecenione zostały parówki hot dog Indykpol oraz polski schab wieprzowy K-Stoisko Mięsne.

Lidl śladami Biedronki

Lidl także wzoruje się na Biedronkowych ofertach. Przy zakupie 12 butelek piwa Perlenbacher Pils, kolejne 6 butelek dostaniemy za darmo. Jeśli ktoś jednak gustuje w innych smakach piwa, Lidl proponuje zupełnie inną promocję. Przy zakupie 12 puszek, za każdą z nich zapłacimy tylko 2,49 zł.

Posiadacze aplikacji Lidl Plus otrzymali również rabat na sok pomarańczowy 100% Solevita. Przy zakupie dwóch butelek, jedną z nich dostaniemy za darmo. Wielbiciele domowych soków mogą skorzystać z promocji na owoce. Środa w Lidlu to ostatnia szansa na zakup kilograma jabłek za 2,79 zł.

Włoskie smaki w Aldi

Sieć sklepów Aldi zdecydowała się obniżyć ceny zupełnie innych produktów niż Biedronka czy Lidl. W swojej środowej promocji oferuje włoskie smaki. Za pizzę Giuseppe zapłacimy o 22 procent mniej – 8,49 zł. Wyjątkowa zniżka pojawiła się również na Ser Królewski Sierpc. Cena produktu spadła z 9,99 zł do 7,99 zł.

Co to za rozpoczęcie sezonu grillowego bez odpowiedniego sprzętu? W Aldi grill okrągły z półką Activa kosztuje tylko 59,99 zł. Do tego dokupić możemy składany stolik kempingowy Adventuridge, za który zapłacimy 99,99 zł. Nadchodząca majówka to również czas na wypoczynek. Od środy w Aldi zaoszczędzimy na kupnie plecaka turystycznego czy koca piknikowego.

Grillowanie z Żabką

Od środy Żabka wprowadziła nowe promocje. Wśród przecenionych artykułów znajdują się przekąski w sam raz na grill czy piknik. Przy zakupie dwóch bagietek czosnkowych, za każdą z nich z aplikacją żappka zapłacimy tylko 3,99 zł.

Dostępna jest również oferta dla wielbicieli słodkich przekąsek. Dwa opakowania ciastek Hit Markizy waniliowe kosztować nas będą tylko 9,80 zł. Wafle gofrowe Familijne Black Coco również wyjdą taniej w wielosztukach. Przy zakupie dwóch opakowań, każde z nich kosztować będzie tylko 4,70 zł.

Oprócz tego Żabka przygotowała nową ofertę kuponów. Kupując jeden z trzech wybranych produktów, otrzymujemy rabat 3 zł. Zniżkę wykorzystać możemy na jeden z trzech innych produktów. Otrzymamy ją po zakupie:

kebaba rollo z wołowiną;

bagietki turystycznej Tomcio Paluch;

penne z kurczakiem i sosem bazyliowym.

Zniżki aktywować możemy bezpośrednio w aplikacji. Rabat wykorzystać możemy na zakup:

pizzy wrap z salami;

kanapki trójkątnej Tomcio Paluch z szynką;

kotleta drobiowego z marchewką.

