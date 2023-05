Ministerstwo przeszacowało. Opłata od foliówek miała dać miliardy budżetowi

Ministerstwo środowisko zakładało kilka lat temu, że opłaty za wydawane w sklepach foliówki tylko w pierwszym rok obowiązywania dadzą ponad 1 mld zł do budżetu. Okazało się, że to bardzo przeszacowane założenia, za to dane pokazują, że udało się Polaków przekonać do toreb wielorazowych – a o to przecież chodziło.

W 2018 roku ministerstwo odpowiedzialne za ochronę środowiska szacowało, że statyrtyczny Polak zużywa rocznie 300 torebek foliowych (bez różnicy, jakiej grubości). Po 2018 roku ta liczba bardzo spadła, co zawdzięczamy przepisom nakazującym pobiranie opłat za jednorazowe foliówki. Opłata została wprowadzona przez nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i objęła torby o grubości od 15 do 50 mikrometrów. Miał być ponad 1 mld zł wpływu z foliówek W ustawie określono maksymalną opłatę za foliówkę na 1 zł, ale w akcie wykonawczym zmniejszono ją do 20 groszy (plus VAT). Opłaty nie dotyczą tzw. zrywek, czyli cienkich foliówek używanych o pakowania owoców, pieczywa czy mięsa. PAP zapytał ministerstwo klimatu, czy rozważane jest podniesienie opłaty albo objęcie nią zrywek. Resort odpowiedział, że nie planuje podnoszenia stawki opłaty recyklingowej ani rozszerzenia jej na inne torebki. Jak wynika z przekazanych przez resort informacji, wpływy z tzw. opłaty foliówkowej wyniosły dotychczas łącznie ponad 684 mln zł, czyli znacznie mniej niż wcześniej szacowano. To wynik tego, że Polacy przekonali się do korzystania po kilka razy z jednej foliówki albo przychodzenia do sklepów z torbami materiałowymi – a więc cel środowiskowy został osiągnięty. Ministerstwo prognozuje, że z roku na rok wpływy z opłaty będą coraz niższe. Ile foliówek jest w obiegu? Zgodnie z przekazanymi przez ministerstwo danymi przychody z opłaty foliówkowej wyniosły: w 2018 rok – ok. 71 mln zł

w latach 2019 i 2020 – po 266 mln zł

w 2021 r. – 172,5 mln zł

w 2022 r. – 174,5 mln zł. W ocenie skutków regulacji (OSR) przewidziano, że tylko w pierwszym roku obowiązywania opłaty wpływy przekroczą 1,1 mld zł, co pokazuje, jak przeszacowane były te założenia. PAP zapytała ponadto, ile toreb z tworzyw sztucznych jest wprowadzanych na rynek przez przedsiębiorców. Ministerstwo przekazało, że według sprawozdań jednostek handlowych w 2020 r. posiadały one 1 956 333 357, a w 2021 r. 1 947 295 111 toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o jakiejkolwiek grubości. Czytaj też:

