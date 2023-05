Niedziele handlowe 2023. Gdzie 14 maja zrobimy zakupy?

Podział niedziel na handlowe i niehandlowe nastąpił w 2018 roku. Od tamtej pory ustawa regulująca zakaz handlu tego dnia jest stale modyfikowana. W ciągu ostatnich lat wprowadzono do niej również pewne wyjątki. Dzięki temu w siedem niedziel w roku sklepy są czynne tak samo, jak w ciągu tygodnia. Zwykle terminy te poprzedzają ważne święta lub okres dłuższego wolnego.

Kiedy wypadają niedziele handlowe?

Mamy już za sobą trzy spośród siedmiu niedziel handlowych. Jedna miała miejsce w styczniu, a kolejne dwie na początku i końcu kwietnia. Niedziela, która przypada na 14 maja, nie jest kolejną z nich. Tego dnia wszystkie centra handlowe oraz duże sklepy będą nieczynne. Kolejna okazja do zakupów w niedzielę nastąpi dopiero 25 czerwca. Kolejne zaplanowane są na:



27 sierpnia;

17 grudnia;

24 grudnia.

Gdzie zrobimy zakupy 14 maja?

14 maja wypada niedziela niehandlowa. Nie oznacza to jednak, że tego dnia nie jest możliwe zrobienie zakupów. W ustawie zawarto listę sklepów uprawnionych do handlu tego dnia. Łącznie są to 32 placówki nieograniczone pod względem dostępności. Znajdują się wśród nich:



stacje benzynowe;

lodziarnie;

apteki;

cukiernie i piekarnie;

kioski;

sklepy funkcjonujące na dworcach oraz lotniskach.

W niedzielę mogą również działać małe sklepy osiedlowe. Jednakże, aby tak było, musi za ladą stanąć właściciel danego punktu. Ta sama zasada dotyczy sklepów franczyzowych. Dlatego też w każdą niedzielę otwarta jest część sklepów Żabka oraz Carrefour Express. W tym dniu działają one jednak w innych godzinach niż w ciągu tygodnia.

Odpowiedzialność karna

Łamanie zakazu handlu w niedzielę i święta może prowadzić do konsekwencji prawnych. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi grzywna w wysokości od 1000 do 100 000 zł. Jeśli właściciel nadal będzie się nie stosować do zasad, może mu grozić kara pozbawienia wolności.

