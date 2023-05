Auchan pozazdrościł Żabce. Francuski market chce wprowadzić autonomiczne sklepy

Żabka jest jedną z największych sieci sklepów autonomicznych w Europie. Grupa uruchomiła już kilkadziesiąt placówek, które są wspierane przez sztuczną inteligencję. Innowacyjny projekt o nazwie Żabka Nano to marka rozwiązań bezobsługowych w handlu. Pozwala zrobić szybkie zakupy bez kasjerów, czy gotówki.

Tradycyjne sklepy zamienią się w autonomiczne jednostki

Zdaniem ekspertów od rynku sprzedaży wprowadzenie nowej technologii zmieni tradycyjne sklepy w autonomiczne jednostki, które non stop mogą być do dyspozycji konsumentów. Ma to szczególne znaczenie w takich lokalizacjach jak centra miast, dworce kolejowe, autobusowe, stacje metra, biura czy szpitale.

W zależności od potrzeb sklepy mogą działać w kilku formatach. Mogą to być np. samodzielne kontenerowe automaty sprzedażowe, tradycyjne punkty brick-and-mortar czy store-in-the-store.

Konkurencja obserwowała działania Żabki. Auchan testuje autonomiczny sklep

Projekt realizowany z sukcesem przez Żabkę z uwagą obserwowali konkurencji. Francuski gigant Auchan rozpoczął testy swojego pierwszego sklepu autonomicznego. Placówka bez kas działa w centrali firmy w mieście Lille, a testowy sklep funkcjonuje pod nazwą Auchan Go le Lab.

Umożliwia bezkontaktowe podejście na zasadzie „tap & go”. Konsument, który zbliży swoją kartę kredytową lub debetową przy bramce wejściowej, będzie mógł wejść do sklepu. Jak informuje portal wiadomoscihandlowe.pl system kamer i czujników Trigio EasyOut umożliwi klientom wejście do sklepu także za pomocą dedykowanej aplikacji.

Nad wszystkim czuwa technologia i sztuczna inteligencja

Od tego momentu wszystko odbywa się za pomocą nowoczesnej technologii i sztucznej inteligencji. Silnik 3D wykorzystuje komputerowe kamery wizyjne i czujniki półek do automatycznego wykrywania i liczenia produktów, które wybierają konsumenci. Następnie płatność jest przetwarzana, a kupujący, wychodząc ze sklepu, otrzyma cyfrowy paragon.

Na tym jednak nie koniec nadzoru technologii nad zakupami. Dodatkową korzyść zapewnia system EasyStock, który umożliwia śledzenie zapasów wszystkich produktów w sklepie. Dzięki temu minimalizuje braki w magazynach, ogranicza kradzież oraz zmniejsza ilość odpadów.

Polska wkrótce może stać się zagłębiem autonomicznym sklepów

Autonomiczny sklep już cieszy się dużym zainteresowaniem kupujących. Klienci mogą skorzystać z szerokiej gamy produktów. W placówce można nabyć zarówno świeże mięso, przekąski jak i owoce czy warzywa.

Zdaniem ekspertów już wkrótce Polska ma szansę stać się zagłębiem autonomicznych sklepów. Takie placówki chce otworzyć w naszym kraju Lagardere Travel Retail. Obecnie ta grupa zarządza u nas ponad 1 tys. placówek handlowych działających pod różnymi szyldami. Chodzi m.in. o InMedio, Relay, 1Minute, Aelia Duty Free, czy Relay. Firma udostępniła już takie placówki w Stanach Zjednoczonych, Belgii czy Hongkongu.

