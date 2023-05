Tyle zapłacimy za abonament RTV. Znane są stawki na 2024 rok

Stawki abonamentu RTV co roku ustalane są na nowo. Decyzję o tym, ile będą wynosić leżą m.in. w rękach osób z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tym razem uznano, że opłaty nie zostaną podwyższone. Uchwałę podjęto podczas posiedzenia, dzięki czemu wysokość opłat za telewizję i radio w 2024 jest już znana.

Nowy abonament RTV na rok 2024. Tyle zapłacimy

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła ustawę o stawkach abonamentu RTV na rok 2024. Ku zdziwieniu wielu osób, okazuje się, że nie będziemy płacić więcej niż dotychczas. Aby decyzja nabrała mocy, dokument potwierdzający wszystko musi być wydrukowany w Monitorze Polskim.

Nowy cennik za abonament RTV obowiązuje od tego roku. Teraz Polacy płacą miesięcznie 8,70 zł za sam odbiornik radiowy, zaś ci, którzy korzystają również z telewizji, muszą wydać 27,30 zł. Te same kwoty będą nas dotyczyć przez cały rok 2024. Z powodu inflacji wiele osób bało się, że ceny kolejny raz zostaną podniesione, na całe szczęście Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, udało się zatrzymać proces podwyżek.

Osoby, które chcą zaoszczędzić na opłacie, mogą uregulować abonament z góry, wydając o 10 proc. mniej. Wtedy opłata roczna wynosi 96 zł za radio, natomiast za telewizor 294,90 zł. Za wniesienie opłaty za pół roku z góry zniżka wynosi 5 proc. zaś trzy miesiące do przodu 4 proc.

Kontrowersje wokół abonamentu RTV

Od lat można zauważyć wiele kontrowersji pojawiających się wobec przymusowych opłat za odbiorniki radiowe czy telewizyjne. Aby je ponosić trzeba mieć najpierw zarejestrowane sprzęty, czego część Polaków w ogóle nie robi. Wiele osób uważa, że wcale nie ogląda telewizji państwowej, więc nie czuje potrzeby ponoszenia kosztów z tym związanych.

Niektórzy uważają, że abonament RTV jest zbędny, ponieważ i tak nikt do końca nie może sprawdzić tego, czy i jaki sprzęt posiadamy w domu. Teoretycznie państwo może wysłać do nas kontrolę, w praktyce jednak mamy prawo odmowy wpuszczenia urzędników do domu. Wtedy jedynym sposobem na stwierdzenie, czy dana osoba korzysta z telewizji, jest np. antena widoczna na balkonie, czy w innej części domu, jednak samo posiadanie jej, jeszcze wcale nie musi oznaczać korzystania z urządzeń, co budzi wiele sporów.

