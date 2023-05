Żabka wycofuje produkty ze sprzedaży. Kupiłeś je? Uważaj

Od czasu do czasu w produktach z popularnych sklepów wykrywane są niebezpieczne substancje lub bakterie. To właśnie przez nie żywność zostaje wycofywana ze sprzedaży, a klienci proszeni są o ostrożność. Zdarza się, że na świeczniku znajduje się również asortyment przemysłowy, tak było niedawno w przypadku zabawki, która może powodować ślepotę. Tym razem komunikat wydała Żabka.

Wycofane produkty z Żabki. Tego lepiej nie jeść

Żabka poinformowała, że jeden z produktów dostępnych do niedawna na półkach okazał się niebezpieczny dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o wafle kukurydziane, których zawartość przekroczyła limity pestycydu w surowcu wykorzystanym w produkcji. Osoby, które kupiły wadliwą żywność, powinny ją wyrzucić lub zwrócić do sklepu.

Wycofany produkt to dokładnie WAFLE POPCORN 105G GOOD FOOD o numerze 10914683 z terminem przydatności do spożycia 15.12.2023, 17.12.2023 oraz 10971931 WAFLE KUKURYDZIANE 35G GOOD FOOD z terminem przydatności do spożycia 16.12.2023. Ich dostawcą był Good Food Products Sp. z o.o. Jako że jest to żywność sucha, która może leżeć na półkach nawet kilka miesięcy, na zatrucie będziemy narażeni nawet w grudniu. Jeśli robicie zakupy w Żabce, koniecznie sprawdźcie, czy w zapasach nie macie wspomnianych partii.

Żabka przeprasza za niedogodności

Przedstawiciele Żabki przepraszają na narażenie klientów na kłopoty i alarmują, że wafle mogą być niebezpieczne. Każdy, kto przyniesie do sklepu opakowanie po wspomnianych towarach, otrzyma zwrot gotówki. Sieć zapewnia, że stara się oferować asortyment najwyższej jakości i zależy jej na zdrowiu konsumentów.

Czym grozi zjedzenie nadmiaru pestycydów w produkcie?

Osoby, które zjedzą wafle z przekroczonym limitem pestycydów, narażone są na wiele konsekwencji. Pestycydy to grupa substancji chemicznych pochodzenia naturalnego lub syntetycznego. Podstawowym objawem spożywania nadmiernej ich ilości są zatrucia. Wspomniane substancje wykazują działanie neurotoksyczne, immunotoksyczne, embriotoksyczne oraz wpływają na gospodarkę hormonalną i przebieg procesów enzymatycznych. Regularny kontakt z nimi w nadmiernych ilościach, prowadzi do uszkodzenia mózgu oraz zaburzeń neurologicznych i psychicznych.

