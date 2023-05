Hot dogi Żabki z dostawą do domu. Na razie tylko w jednym mieście

Przypomnijmy, że aplikacja Żabka Jush pozwala na zamawianie do domu produktów spożywczych z dostawą w 15 minut. Zamówienia kompletowane są w specjalnych magazynach. Usługa zadebiutowała w 2021 roku w Warszawie, a od tego czasu rozszerzyła zasięg swojej działalności o m.in. o Kraków, Gdańsk, czy Katowice.

Hot dog z Żabki z dostawą do domu

Żabka Jush, jako pierwsza firma z rynku q-commerce w Polsce, wprowadza do swojego asortymentu ciepłe przekąski. Od 16 maja za pośrednictwem aplikacji można zamówić kultowe hot dogi, a także panini. Na razie nowa funkcjonalność jest dostępna w ramach pilotażu wyłącznie w Krakowie.

– Hot dogi to ulubiona ciepła przekąska Polaków, kiedy nie mają czasu na samodzielne przygotowanie posiłku. To także numer jeden wśród ciepłych produktów oferowanych w sklepach sieci Żabka, więc wprowadzenie go do naszej aplikacji było dla nas kwestią czasu. W ten sposób odpowiadamy na potrzeby naszych klientów, którzy często muszą przekąsić coś na szybko. Obojętnie czy są w pracy, domu, na imprezie czy spędzają czas na świeżym powietrzu. Cieszę się, że jako pierwsza firma na rynku q-commerce oferujemy ciepłe przekąski i wyznaczamy tym samym trendy dla całej branży – podkreśla Kamil Bąkowski, marketing & eCommerce director w Lite e-Commerce.

Przekąska serwowana jest w standardowej bułce i z dodatkiem wybranego sosu. Użytkownicy Żabki Jush będą mogli zamówić hot doga z parówką w rozmiarze max, który będzie dostarczany z jednym z trzech sosów do wyboru: ketchup, tysiąca wysp i czosnkowy.

Z kolei panini będzie dostępne w trzech wariantach: z kurczakiem, z serem cheddar oraz z szynką, serem i papryczkami jalapeno. Proces przygotowania hot doga i panini odbywa się w tym samym miejscu, gdzie kompletowane są zamówienia. Przed transportem przekąski są odpowiednio zabezpieczane przeciwko wychłodzeniu i uszkodzeniom.

W 2022 r. sprzedano 74 mln hot dogów

W ubiegłym roku Żabka sprzedała prawie 74 mln hot dogów. Możliwość zamówienia przekąski za pośrednictwem aplikacji, może spowodować, że ten wynik zostanie pobity.

