Kaufland rozdaje Kinderki za darmo. Trwa akcja 2+1 gratis

Promocje z okazji Dnia Dziecka szturmują rynek. Podczas gdy Lidl i Biedronka przeceniają zabawki o około 50 proc., inne znane sklepy też kuszą rabatami. Teraz w Kaufland obowiązuje 2+1 na wszystkie zabawki oraz słodycze marki Kinder. Najmłodsi uwielbiają tego typu asortyment.

Kaufland rozdaje produkty za darmo. Wszystko z okazji Dnia Dziecka

Dzień Dziecka obchodzimy już w tym tygodniu – wypada on w czwartek 1 czerwca. W tym terminie szczególnie warto pomyśleć o najmłodszych i podarować im ciekawy prezent. Jednym z doskonałych pomysłów będą zakupy w znanych dyskontach. Naszą uwagę przyciągnęła m.in. oferta Kaufland. Darmowe produkty Kinder i zabawki w gratisie robią piorunujące wrażenie.

Już teraz aż do 1 czerwca w Kaufland można korzystać z wyjątkowego 2 +1. Każdy, kto podejdzie do kasy z trzema sztukami słodyczy Kinder – np. czekoladą, batonikiem czy ciasteczkami – trzeci najtańszy artykuł otrzyma za darmo. Ta sama akcja dotyczy zabawek. Na półkach znajdziemy m.in. lalki Barbie, zabawki do piaskownicy, paletki do badmintona i wiele innych.

Darmowe produkty w Kaufland. Są pewne haczyki

Podczas zakupów klienci muszą uważać na haczyki. W akcji ze słodyczami Kinder udziału nie biorą te schłodzone – umieszczane w lodówkach np. Kinder Mleczna Kanapka czy Kinder Maxi King. Kaufland zaznacza też, że nie łączy tej oferty z innymi dostępnymi w sklepie w tym samym czasie. Jeśli chodzi o promocję z zabawkami, trzeba pamiętać, że ta nie dotyczy klocków Lego.

To niejedyne darmowe produkty w Kaufland

Z okazji Dnia Dziecka Kaufland rozdaje też darmowe lizaki Chupa Chups – przy zakupie dwóch sztuk, drugi otrzymujemy gratis oraz lody marki Koral. W ramach 2 +1 kupimy m.in. produkty Slick, Sooo Milker, Burza, Świderki i Grand Gold. Akcja również nie łączy się z innymi – oznacza to, że na jednym paragonie możemy otrzymać za darmo produkty z tylko jednej grupy. Zakupy promocyjne zrobimy do 1 czerwca włącznie.

