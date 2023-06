Biedronka szykuje nowy gang maskotek. Wiemy, co zastaniemy w sklepach tym razem

Gangi Bystrzaków, Słodziaków i innych maskotek co roku stają się jedną z największych atrakcji sieci Biedronka. Rodzice z dziećmi tłumie przybywają do sklepów, by zdobyć limitowaną zabawkę dla siebie. Wiadomo już, że dyskont przygotowuje się na kolejny sezon. Co spotkamy na półkach tym razem?

Nowy gang w Biedronce. Oto co czeka nas w nadchodzącym sezonie

Akcja promocyjno-lojalnościowa z pluszakami uchodzi za jedną z najbardziej rozchwytywanych w Biedronce. Co roku tłumy rodziców z dziećmi zbiera specjalne naklejki, by w nagrodę odebrać pluszaka. Za każdym razem mowa o innych postaciach, które mają swoje imiona i wspólny cel – chcą chronić środowisko i dbać o nasze zdrowie.

Za nami już Gang Świeżaków, Gang Słodziaków, Gang Fajniaków, Gang Swojaków i Gang Bystrzaków, zaś przed nami totalna nowość. To będzie już szósta edycja popularnej akcji, w której głównymi bohaterami będą Mocniaki. Tego typu akcje ruszają zwykle na koniec sierpnia, jednak sklepy przygotowują się do nich o wiele wcześniej.

Gang Mocniaków nadchodzi. Już niedługo w Biedronce

Choć do rozpoczęcia sprzedaży nowych maskotek jest jeszcze trochę czasu to spółka Jeronimo Martins Polska, która jest operatorem sklepów Biedronka, już zgłosiła do rejestracji w Urzędzie Patentowym znak towarowy słowny „Gang Mocniaków”. W ramach tego zobaczymy kolejne pluszaki oraz książki edukacyjne z nimi związane.

Akcja za każdym razem ma wspomóc oszczędzanie oraz pełnić funkcję edukacyjną. Wszystko skierowane jest do najmłodszych, którzy uwielbiają serię gangów. Zwykle w ramach kampanii rozdawano nawet 40 mln maskotek i 6 mln książek, jak będzie tym razem? Prawdopodobnie chętnych znów nie zabraknie.

Niestety nieznane są jeszcze imiona, ani wygląd przyszłych maskotek z gangu, wiadomo jednak, że na pewno będą one przypominać bohaterów z poprzednich edycji. Czy mowa o postaciach z super i ponadprzeciętną siłą? To się okaże. Pozostaje z niecierpliwością czekać, aż Biedronka zdradzi szczegóły.

Czytaj też:

Gang Swojaków pojawił się w Biedronce. Jak zdobyć te maskotki?Czytaj też:

Fajniaki za darmo w Biedronce. Znamy szczegóły akcji