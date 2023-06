Ostatnia szansa na podniesienie limitu taniego prądu. Zegar tyka

Podwyższony limit prądu może zostać przyznany w trzech przypadkach. Dotyczy to gospodarstw, w których mieszkają rodziny wielodzietne, osoby niepełnosprawne i rolnicy. Te gospodarstwa powinny złożyć wniosek i dodatkowe dokumenty do swojego sprzedawcy energii.

Wnioski można składać osobiście, jak również listownie czy internetowo. Oświadczenie przekazać można przez ePUAP, mObywatel lub na stronie/aplikacji sprzedawcy.

Ile wynosi wyższy limit prądu?

W ramach Tarczy Solidarnościowej ustalono odgórne progi zużycia prądu w skali roku. Dla większości gospodarstw domowych limit ten wynosi 2000 kWh. Istnieją jednak trzy grupy, które mogą wnioskować o wyższe limity. Wynoszą one:



2600 kWh w przypadku gospodarstwa, gdzie mieszka osoba niepełnosprawna;

3000 kWh w przypadku rolników i rodzin wielodzietnych.

Grupy te muszą złożyć stosowne dokumenty przez upływem określonej daty. Termin nadsyłania wniosków upływa 30 czerwca.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Oprócz wniosku wnioskodawcy mogą zostać poproszeni o przedłożenie konkretnych dokumentów. U rolników obowiązkowe będzie dołączenie kopii decyzji o podatku rolnym. W przypadku rodzin wielodzietnych konieczne może być przedstawienie Karty Dużej Rodziny. Osoby niepełnosprawne natomiast mogą zostać poproszone o okazanie dokumentu potwierdzającego ich stan zdrowia.

Co się stanie po przekroczeniu limitu?

1 kWh energii kosztuje około 70 groszy. Oznacza to, że gospodarstwo, które wykorzysta 2000 kWh, zapłaci rocznie za prąd ok. 1,4 tys. zł. W przypadku przekroczenia trzeba będzie przemnożyć każdą zużytą jednostkę przez nową stawkę za prąd. Wciąż jednak będzie to stawka niższa niż rynkowa. Spowodowane jest to przez mechanizm ceny maksymalnej.

Po przekroczeniu 2000 kWh za każdą kolejną kWh zapłacimy maksymalnie 85 groszy (kwota brutto). Zasada ta nie obowiązuje w gospodarstwie, w którym zawarta została umowa o gwarancji stałej ceny. Należy również pamiętać, że podane stawki są opłatami za samą energię elektryczną. Rachunki mogą być wyższe ze względu na dodatkowe opłaty jak np. opłata dystrybucyjna.

