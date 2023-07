Mnóstwo produktów za złotówkę, a masło za 3,50 zł. To hity Biedronki od 3 lipca

Z niecierpliwością czekaliście na nową gazetkę Biedronki? Jeśli tak, mamy dobre wiadomości, sieć ogłosiła już najnowsze akcje zniżkowe ważne od 3 lipca. W najbliższym czasie szczególnie opłaca się sięgnąć m.in. po masło. Siec przygotowała jednak o wiele więcej hitów i to nie tylko spożywczych.

Masło w Biedronce za 3,45 zł. Nowa promocja

Dopiero co Lidl sprzedawał masło za 3,50 zł, a już Biedronka rozpoczęła swoją przecenę. W sklepie taniej otrzymamy produkt Masło Ekstra Mlekovita, 200 g, który normalnie kosztuje 6,49 zł za kostkę. Teraz na jedną wydamy jedynie 3,45 zł, trzeba jednak pamiętać o prostej zasadzie. Taka cena obowiązuje przy zakupie 3 sztuk i z kartą lub aplikacją lojalnościową Moja Biedronka.

Każdy wspomniany produkt Biedronki będzie tańszy o 46 proc. pod uwagę trzeba jednak wziąć limity – na każdą kartę otrzymamy maksymalnie trzy przecenione masła.

Nie tylko promocja na masło. Te produkty otrzymasz za złotówkę

Hitem Biedronki jest również akcja z produktami za złotówkę. Wystarczy kupić jeden, by drugi nie kosztował prawie nic. Promocja dotyczy wszystkich kosmetyków do demakijażu marki Nivea, wszystkich wód perfumowanych marki Adidas oraz produktów aloesowych od By Beauty. Ponadto wiele artykułów otrzymamy taniej o 60 proc. Przy zakupie dwóch sztuk, tańszy będzie drugi kosmetyk z serii Hair 2 Love, Aquafresh oraz Garnier – seria do włosów.

Choć na liście produktów dostępnych za złotówkę nie zobaczymy już nic więcej, to warto pamiętać jeszcze o innych wyjątkowych promocjach. Z serii artykułów spożywczych szczególnie tanio otrzymamy 6-pak puszek piwa Żubr – 2,49 zł za sztukę, lody Algida, kawy MK Cafe, lody Koral, ser Gouda Światowid – 7,49 zł za sztukę, oraz wędliny Kraina Wędlin w ramach 2+1 gratis.

Niezależnie od tego, z której akcji zamierzacie skorzystać, Biedronka zawsze nalicza promocje przy kasie w ten sposób, by uwzględnić najbardziej opłacalny dla nas wariant. Wiecie już, na czym zaoszczędzicie w tym tygodniu?

