Okazja 2+1 gratis już tylko dziś. Darmowe produkty w Biedronce

Szukacie wyjątkowych promocji w dyskontach? Nie mogliście lepiej trafić. Jeśli tuż przed weekendem zorientowaliście się, że brakuje wam modnego dodatku do stylizacji, ciekawej książki do czytania na plaży czy zabawki dla dziecka, możecie zajrzeć do Biedronki. Część artykułów otrzymacie teraz za darmo.

Darmowe produkty w Biedronce. Tym razem nie chodzi o spożywcze

Kolejna akcja 2+1 gratis w Biedronce ruszyła wczoraj. Dziś 30 czerwca mamy ostatnią szansę, by skorzystać z darmowych artykułów przemysłowych. Sieć przeceniła zabawki, tekstylia i wiele innych. Wystarczy podejść do kasy z trzema, by za jeden najtańszy z nich nie płacić z nic.

Podstawową zasadą jest to, że produkty można dowolnie mieszać, trzeba też jednak pamiętać, że obowiązuje limit dzienny – na jedną kartę Moja Biedronka możemy odebrać maksymalnie 6 gratisowych rzeczy. Ważne jest też, że z promocji wyłączono m.in. klocki lego i papier ksero.

Te artykuły otrzymasz za darmo w Biedronce. Lista jest długa

Choć akcja promocyjna nie dotyczy całego asortymentu przemysłowego, to jednak większość z nich jest objęta rabatami. Biedronka ma obecnie w sprzedaży ciekawe książki dla dzieci i dorosłych, pluszowe bransoletki oraz karty do gry typu Uno. Ponadto otrzymamy tam samochodziki Hot Wheels, akcesoria kuchenne, naczynia piknikowe czy poduszki, poszewki i narzuty.

Warto pamiętać, że sieć posiada również bogaty dostęp do odzieży letniej m.in. czapek, kapeluszy, klapków, sukienek i wielu innych. W ofercie dostępne są zarówno modele dla dorosłych jak i dla dzieci. Jeśli nie jesteście pewni, czy jakiś przedmiot bierze udział w akcji, warto dopytać sprzedawcy. Szczegóły dotyczące regulaminu znajdziecie też na stronie internetowej sieci.

Rabat w wartości najtańszego produktu naliczany jest przy kasie i rozkładany proporcjonalnie na wszystkie kupowane przedmioty promocyjne. Ta zniżka łączy się z innymi poza voucherami. Jeśli ktoś spełnia warunki do wzięcia udziału w więcej niż jednej akcji, Biedronka stosuje rozwiązanie najkorzystniejsze dla klienta.

