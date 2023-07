Są najnowsze dane dotyczące długości życia. Kobiety nadal żyją dłużej niż mężczyźni, ale jest pewna zmiana

W 2022 r. mężczyźni w Polsce żyli przeciętnie 73,4 lat, natomiast kobiety — 81,1. To dłużej niż w 2021 roku, kiedy przeciętne trwanie życia mężczyzn wyniosło 71,8 roku, natomiast kobiet 79,7 roku. Przed pandemią przeciętny czas trwania życia był jeszcze dłuższy. W 1990 roku mężczyźni żyli przeciętnie o 7,2 roku krócej niż w 2022 roku, a kobiety – o 5,9 roku.

Mieszkańcy miast żyją dłużej

W 2022 r. przeciętne trwanie życia mężczyzn zamieszkałych w miastach wynosiło 73,7 roku i było o 0,7 roku dłuższe niż dla mężczyzn na wsi. W przypadku kobiet zamieszkałych w miastach trwanie życia wynosiło 81 lat i było o 0,1 roku krótsze niż dla kobiet na wsi" — wynika z raportu GUS.

W ubiegłym roku najdłuższym trwaniem życia charakteryzował się wschód Polski – odpowiednio 73,9 oraz 82,2 roku. Natomiast najkrótsze odnotowano w centralnej części (72,4 roku dla mężczyzn i 80,5 roku dla kobiet).

„W ostatnich trzech dekadach obserwowano wydłużanie się przeciętnego trwania życia we wszystkich województwach. Szczególnie dotyczy to mężczyzn zamieszkałych w województwie pomorskim, zachodniopomorskim, śląskim, kujawsko-pomorskim, opolskim i warmińsko-mazurskim, dla których w latach 1990-2019 średnie trwanie życia wydłużyło się o co najmniej 8 lat” — pisze GUS.

Czemu służą tablice długości życia?

Badanie przeciętnego trwania życia nie tylko zaspokaja ciekawość, ale służy przede wszystkim określaniu wysokości emerytur: ZUS oblicza wysokość świadczenia osób kończących aktywność zawodową właśnie na podstawie danych GUS. Wysokość świadczenia, jakie otrzymają osoby, kończące pracę zależy od zgromadzonych w ZUS i zwaloryzowanych składek oraz kapitału początkowego. Tę wartość dzieli się przez średnie dalsze trwanie życie. Jeśli to ostatnie wydłuża się, to wysokość nowo przyznawanych świadczeń będzie niższa. Biorąc pod uwagę, że długość życia wydłuża się, warunki przejścia na emeryturę w tym roku są mniej korzystne niż w zeszłym.

