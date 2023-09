Możesz oddać ubrania w zamian za rabat. Akcja w Carrefour trwa od 25 września

Żyjemy w czasach, gdzie większość z nas narzeka na nadmiar materialnych przedmiotów w domach. Do częściej kupowanych należą właśnie ubrania i buty. Często nabywamy je pod wpływem chwili, a później zostawiamy w szafie, gdzie leżą przez długi czas prawie nieużywane. Nawet jeśli chcielibyśmy się ich pozbyć, to z powodu braku czasu nie robimy porządków i nie wynosimy takich artykułów. Teraz niektórzy mogą mieć nową motywację. Wszystko dzięki temu, że Carrefour umożliwia oddawania ubrań w swoich sklepach.

Carrefour przyjmuje używane ubrania

W sklepach Carrefour zakupy robi wielu Polaków. Bywa, że na miejscu pojawiamy się nawet kilka razy w tygodniu. Od teraz przy okazji będzie można przynieść na miejsce używane i niechciane ubrania. Akcja trwa od 25 września do 14 października i jest wynikiem współpracy sieci z firmą Ubrania do Oddania.

W sklepach Carrefour pojawiły się specjalne pojemniki, do których można wrzucać używaną odzież. O akcji przypominają m.in. plakaty promocyjne. To kolejna sieć, która zamierza pobudzić do życia drugi obieg, angażując do działania klientów. Każdy kilogram zebranej odzieży, to 6241 litrów zaoszczędzonej wody i prawie 13 kilogramów zredukowanej emisji CO2. Dzięki takim akcjom produkujemy mniej odpadów.

W ramach współpracy z UDO (Ubrania Do Oddania) mamy szanse pomóc innym. Odzież przekazana firmie zostanie przeliczona na pieniądze. Każdy kilogram zebranych tekstyliów to też 1 zł, które trafia do Fundacji Świętego Mikołaja, wspierającej młode talenty.



Za oddanie ubrań w Carrefour dostaniesz rabat

Ubrania może przynieść każdy i w różnych ilościach. Dzięki temu klienci mają szansę na rabat. By go otrzymać, trzeba spełnić odpowiednie warunki. Konieczne jest oddanie co najmniej 5-ciu rzeczy. Każda piątka to jeden kupon rabatowy o wartości 20 zł. Bony da się zrealizować od 3 do 14 października w dziale tekstylnym Carrefour. Warunkiem jest wybranie produktów z kwotę minimum 100 zł. Od niej zostanie odliczona kwota rabatu.

To ile kuponów otrzymamy, będzie zależało od ilości przyniesionej odzieży – im więcej, tym lepiej. Takie działanie może okazać się świetną inwestycją, bowiem, zamiast wyrzucać, możemy zdobyć pieniądze i zakupić taniej coś, co będzie nam bardziej potrzebne.

Specjalne pudełka na ubrania do oddania umieszczone są w ponad 50 sklepach Carrefour w całej Polsce m.in. w Warszawie, Krakowie, Łodzi, czy Katowicach, a także w Olkuszu, Kutnie i Legnicy.

To nie jedyna ciekawa akcja Carrefour w ostatnim czasie. Niedawno market rozszerzył program lojalnościowy dla seniorów. Dzięki niemu ci mogą robić tańsze zakupy aż dwa razy w tygodniu.

