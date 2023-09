Specjalne zniżki dla seniorów. W czwartki i wtorki o 10 proc. taniej

Dni zniżkowe w Carrefour związane są z popularną akcją. Sieć postanowiła rozszerzyć dotychczasowy program promocyjny. Dzięki niemu seniorzy będą mogli oszczędzać częściej. Każdy, kto przyjdzie do sklepu we wtorek i czwartek skorzysta z rabatu w wysokości 10 proc.

Carrefour przyciąga seniorów. Z promocji korzysta wielu z nich

Carrefour zwraca uwagę, że od początku istnienia programu lojalnościowego dla seniorów skorzystało z niego już ponad 4 miliony użytkowników. Są to osoby powyżej 60. roku życia, które mieszkają w Polsce – obecnie to blisko, co druga osoba w kraju. Tak duży odbiór świadczy o tym, jak ważne są podobne pomysły. Dziś wiele osób utrzymuje się z najniższej emerytury, która często nie starsza na podstawowy asortyment do życia. Wtedy każda zniżka staje się na wagę złota.

Na problem seniorów zwraca uwagę m.in. Anna Borowska, Menedżer Działu Programów i Narzędzi Lojalnościowych – „Wiemy, z jakimi problemami i ciężkimi wyborami mierzą się obecnie seniorzy. Biorąc pod uwagę wysokość średniej emerytury, a także fakt, że znaczną część budżetu osób starszych stanowią leki, muszą oni wyjątkowo racjonalnie zarządzać swoimi wydatkami. Karta Seniora to jedyna w Polsce, stała akcja lojalnościowa, która pomaga osobom starszym w dobie kryzysu i wysokich cen, dokonywać potrzebnych zakupów z troską o budżet. Poza Kartą Seniora, osoby 60+, w naszych sklepach, mogą również korzystać z innych promocji, jakie oferujemy w związku z Akcją Antyinflacja. To dla nas niesłychanie ważne, aby nasi klienci nie musieli rezygnować z podstawowych potrzeb i dokonywali niezbędnych zakupów w przystępnych cenach”.

Tak skorzystają seniorzy ze zniżek

Każdy senior, który chce korzystać z rabatu w czwartki i wtorki, powinien zaopatrzyć się we wspomnianą Kartę Seniora. By ją otrzymać, należy mieć skończone 60 lat. Do programu dołącza się za darmo, wystarczy udać się do Punktu Obsługi Klienta w sklepie Carrefour. Na miejscu wypełnia się formularz, a następnie odbiera fizyczną plakietkę.

Promocja działa w ten sposób, że każdy senior, który robi zakupy za minimum 50 zł we wspomniane dni, otrzymuje 10 proc. zniżki na kolejne zakupy. Kupon dostępny jest przy paragonie i można go wykorzystać w dowolny dzień. Przy kasie należy pokazać swoją Kartę Seniora i gotowe. Dla bardziej zaawansowanych cyfrowo dostępna jest też aplikacja Mój Carrefour, w której poza kartą czekają dodatkowe zniżki i promocje.

