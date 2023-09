Nadchodzi wielka promocja w iSpot. iPhone'y tańsze nawet o 850 zł

Promocji na produkty od Apple wypatruje wielu Polaków. Nic w tym dziwnego, w końcu mowa o drogich produktach, które cieszą się renomą na całym świecie. Z okazji otwarcia nowego sklepu iSpot Apple Premium Reseller w Galerii MM w Poznaniu klienci załapią się na wyjątkowe zniżki. Akcja trwa od 29 do 30 września.

Promocje na produkty Apple. To gratka dla klientów

O nadchodzącej promocji poinformował m.in. znany bloger Mateusz Krawczyk, który od lat zajmuję się tematyką gadżetów marki Apple. Informacje na temat otwarcia nowego sklepu w Poznaniu pojawiły się też na oficjalnej stronie ispot.pl. Każdy, kto zastanawia się nad zakupem nowego iPhone'a, powinien wstrzymać się co najmniej do jutra. Wystarczy udać się do Poznania, by zdobyć rabat.

Na co trzeba być gotowym? Oferta brzmi bardzo kusząco, trzeba jednak pamiętać, że mowa o pierwszym otwarciu iSpot Apple Premium Reseller w MM. Na miejscu z pewnością zjawi się wielu zainteresowanych, dlatego trzeba być przygotowanym na tłumy i długie kolejki. Ilość przecenionych produktów jest limitowana, dlatego, załapią się ci, którzy jako pierwsi podejdą z produktami do kas.

To kupisz taniej. iPhone tańszy o 850 zł

W piątek 29 września i w sobotę 30 września klienci, którzy pojawią się na miejscu w sklepie iSpot w Poznaniu załapią się na wiele zniżek. Za ubiegłorocznego iPhone'a 14 128 GB zapłacimy 3333 zł, zamiast 4099 zł, zaś za model iPhone 14 Pro 4444 zł, zamiast 5299 zł.

Oferta obejmuje nie tylko telefony. Taniej dostępny będzie też Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular – w cenie 3799 zł, zamiast 4499 zł, iPad 10.9"Wi-Fi 6 GB – w cenie 2199 zł, zamiast 2899 zł, AirPods'y 2. generacji w cenie 499 zł, a także modele AirPods 3. generacji w cenie 699 zł, czy AirPods Pro 2. generacji za 888 zł.

Ponadto opłaca się sięgnąć po laptopy MacBook Air 13" z czipem M2 w cenie 5399 zł, zamiast 6299 zł lub MacBook Air 15 za 6399 zł, zamiast 7299 zł. Wszystkie szczegóły dotyczące promocji można znaleźć w regulaminie sklepu. Sieć wskazuje tam m.in. na konkretne ilości przecenionych produktów i podkreśla, że akcja dotyczy wyłącznie sklepu w Poznaniu.

Nowy iSpot Apple Premium Reseller w Galerii MM w Poznaniu to już 32 taki sklep w Polsce. Cieszy się ogromną popularnością wśród wszystkich użytkowników produktów tej marki. Na miejscu można znaleźć nie tylko telefony i laptopy, ale też liczne akcesoria ochronne i elektroniczne.

