Promocje na znicze startują już teraz. Nawet 2+1 gratis w Kaufland

W okresie jesiennym zaczynamy myśleć nie tylko o herbatach rozgrzewających i ciepłych kocach, ale również przygotowujemy się do Halloween i na Wszystkich Świętych. W sklepach już zaczęły pojawiać się oferty tematyczne, w tym bardzo dużo zniczy. Niektóre sieci przygotowały specjalne promocje i rozdają produkty za darmo. Tak jest w Kaufland.

Kaufland rozdaje produkty za darmo

Choć do Wszystkich Świętych, które wypada 1 listopada, jest jeszcze sporo czasu, to sklepy jak co roku przedstawiają swoje oferty z dużym wyprzedzeniem. Nic w tym złego, w końcu można zrobić zapasy i nie martwić się na ostatnią chwilę. Gdzie wato kupić znicze? Ciekawą promocję przedstawił m.in. Kaufland.

We wspomnianym dyskoncie za darmo otrzymamy wszystkie wkłady do zniczy Agnes. Oferta obowiązuje od 28 września do 4 października i dotyczy różnych rodzajów – w tym megapaczek. Produkt gratis można dostać w ramach 2+1. Sieć oferuje też bardzo szeroki zakres zniczy, których ceny zaczynają się już od 4,99 zł. Teraz większość z nich jest tańsza od -20 do nawet – 50 proc. Największą zniżką objęto elegancki znicz z ramką – kosztuje zwykle 19,99 zł, a teraz wystarczy zapłacić za niego 9,99 zł.

Znicze w Biedronce, Carrefour i innych dyskontach

Choć darmowych wkładów nie znaleźliśmy w żadnym innym popularnym sklepie, warto podkreślić, że szeroki wybór zniczy zobaczymy teraz nie tylko w Kaufland. Swoją ofertę przedstawiły m.in.: Biedronka, Carrefour, Aldi, Stokrotka, Polomarket i wiele innych. Poza zniczami kupimy też kwiaty i popularne akcesoria na baterie oraz wkłady.

Znicze w Carefour

Przykładowo w Carrefour do 7 października obowiązuje 25 proc. zniżki na wkłady olejowe Angela. Ceny zniczy zaczynają się od kwoty 4,99 zł. Warto skorzystać z promocji „Mały znicz taniej o 50 proc” – przy zakupie dużego w kształcie diamentu, mniejszy otrzymamy taniej o połowę – to daje 18,49 zł za zestaw.

Znicze w Biedronce

Biedronka oferuje znicze już od 3,99 zł – tyle zapłacimy za szklane o wysokości 13 cm z masą parafinową. Co ciekawe palą się aż do 27 godzin. Superhitem są też wkłady uniwersalne LED za 4,99 zł oraz parafinowe za 3,29 zł. Wspomniana oferta obowiązuje do 30 września.

Znicze w Aldi

Zajrzeliśmy też do gazetki Aldi. Okazuje się, że tam od 30 września za mały znicz szklany o wysokości 11 cm zapłacimy jedynie 2,49 zł. Ceny większych zaczynają się już od 4,99 zł. Jak zwykle wybór jest bardzo duży. Warto zwrócić uwagę m.in. na wkłady, których ceny kształtują się od 2,39 zł do 8,99 zł.

Zaznaczamy, że oferty ze zniczami powinny pojawiać się w marketach regularnie aż do listopada. Może się okazać, że z czasem w sklepach pozostanie coraz mniej zapasów i wybór będzie mniejszy.

