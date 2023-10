iPhone 15 za darmo? Oszuści wykorzystują znanych influencerów

Funkcjonowanie w internecie staje się coraz trudniejsze. Oszuści wykorzystują coraz bardziej wiarygodne sposoby na oszustwa, na które mogą się nabrać nawet świadomi internauci.

MrBeast nie oferuje iPhone’ów 15 za darmo

Jeden z najpopularniejszych youtuberów na świecie – MrBeast, ostrzega swoich fanów przed najnowszym oszustwem, które pojawiło się w internecie. Jak napisał na swoim profilu w portalu X, wiele osób wysyła mu nagranie, na którym on sam mówi o rzekomej loterii, w której do wygrania są najnowsze smartfony Apple.

„Jeśli oglądasz ten film, to jesteś jedną z 10 tysięcy osób, które wygrają iPhone’a 15 Pro za 2 dolary. Nazywam się MrBeast i organizuję największą świecie loterię iPhone’ów 15. Wciśnij link poniżej, aby wygrać swojego” – słyszymy w krótkim, piętnastosekundowym nagraniu umieszczonym pierwotnie a TikToku.

Problem jest o tyle duży, że youtuber znany jest właśnie ze swoich akcji, które polegały na rozdawaniu ogromnych sum pieniędzy, gigantycznych zakupach dla potrzebujących, czy oddawaniu swoich samochodów. Sprawa nie brzmi więc wybitnie niewiarygodnie. Tego typu loteria jego fanom może się wydawać czymś, co faktycznie mogłoby się wydarzyć.

twitter

Uwaga na oszustów

Film opublikowany jest na koncie, które wygląda na zweryfikowane, a deepfake stworzony przy pomocy sztucznej inteligencji jest niemal perfekcyjny. Wątpliwości można mieć dopiero pod koniec nagrania. Trudność w weryfikacji może być jeszcze większa ze względu na to, że TikToka niemal wszyscy użytkownicy przeglądają na ekranach telefonów, na których niedopasowanie dźwięku do obrazu może być mało widoczne.

Oczywiście ostrzegamy przed klikaniem w ten, ale także wszystkie inne linki, które wysyłane są w wiadomościach z nieznanego źródła. Jest to najłatwiejszy sposób na przejęcie przez hakerów danych użytkownika. Pozyskane w ten sposób informacje mogą służyć m.in. do przejęcia dostępu do kont w mediach społecznościowych, a nawet do wyczyszczenia konta bankowego ze środków na nim zgromadzonych.

