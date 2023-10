Hebe przeceniło perfumy. Kultowy zapach kupisz już za 53 zł

Hebe to jedna z najbardziej popularnych drogerii w Polsce. Klienci w naszym kraju wybierają ją niemal tak często jak Rossmanna, a zakupy mogą robić tam zarówno stacjonarnie jak i online. Sieć należąca do Jerónimo Martins, czyli spółki z Portugalii regularnie przygotowuje oferty promocyjne. W najnowszej pojawiły się m.in. znane perfumy w niższych cenach.

Hebe przecenia perfumy. Ten zapach to hit

Na liście perfum przecenionych w Hebe pojawiło się około 1100 produktów. Wśród nich znalazły się zarówno te droższe jak i tańsze marki. Naszą uwagę szczególnie przyciągnął kultowy zapach Gabreilla Sabatini Women. Teraz za buteleczkę o pojemności 30 ml zapłacimy jedynie 52,99 zł, a cena regularna to 104,99 zł. Sieć wskazała też, że najniższa cena przed obniżką w ciągu ostatnich 30 dni wynosiła 72,99 zł – było tak w trakcie trwania innej promocji. Tak czy owak, mamy do czynienia z naprawdę wyjątkową zniżką. Ta ważna jest wyłącznie do 18 października.

Na liście przecenionych zapachów w Hebe znalazły się m.in. takie produkty jak Calvin Klein Defry, Calvin Klein Euphoria, Elizabeth Arden White Tea czy Chopard Wish. Za większość z nich nie zapłacimy więcej niż 100 zł. Każdy z artykułów można znaleźć stacjonarnie oraz zamówić online z darmową dostawą od 59 zł dla zalogowanych użytkowników. Mamy też możliwość bezpłatnego odbioru w ponad 300 drogeriach oraz 14 dni na zwrot w przypadku niezadowolenia. Ponadto Hebe dalej klientom gwarancję oryginalności towarów.

Oto najtańsze zapachy w promocji Hebe. Ceny już od 18 zł

Obecnie w ofercie Hebe jednym z najtańszych zapachów jest ten marki La Rive Madame Isabelle. Woda perfumowana w butelce o pojemności 90 ml kosztuje 17,99 zł zamiast 27,99 zł. Kolejne hity to już perfumy w cenie 39,99 zł – za tyle otrzymamy m.in. produkt Jacues Battini Swarovski Crystal Night Dream czy Miraculum Free Spirit.

Warto pamiętać, że poza zapachami sieć przeceniła teraz również kosmetyki do włosów. Te kupimy taniej aż do 11 października. Z okazji Dni Hebe od 40 do 60 proc. taniej otrzymamy też kosmetyki wielu kultowych marek makijażowych i pielęgnacyjnych.

